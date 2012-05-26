به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر قیمت واحدهای مسکونی در کلان شهرها و به خصوص در شهر تهران با افزایش بی سابقه ای روبرو شده است و حتی این قیمتها به نسبت درآمد ساکنان آن، از شهرهای بزرگ دنیا هم پیشی گرفته است. در این بین، نه تنها قدرت خرید مردم افزایشی نداشته بلکه به دلیل تورم با کاهش مواجه شده است.

شهر تهران به عنوان پایتخت ایران با جمعیت زیادی روبرو است که این شاخص در کنار افزایش تورم این شهر را تبدیل به گران ترین شهر کشور کرده و وجود تفاضای زیاد برای مسکن، موجب ایجاد شگردهای زیادی برای ساخت آپارتمان شده است.

یکی از این اقدامات که عمدتا از سوی بساز بفروش‌ها انجام می گیرد، ساخت خانه های بسیار کوچک در پایتخت است که آنقدر کوچک هستند که از آن فقط برای خوابگاه می توان استفاده کرد و در واقع یک آشیانه کوچک به شمار می رود.

البته در گذشته ساخت خانه های کوچک از سوی برخی از انبوه سازان مطرح شده بود اما همان زمان کارشناسان به مقابله با این دیدگاه پرداختند و اعلام کردند که زندگی ایرانی که اساس آن خانواده و شب نشینی های خانوادگی است، نمی‌تواند در خانه های کوچک و کمتر از 40 متر زندگی کند و چه بسا افراد را با مشکلات اجتماعی روبرو کند.

اما در دو سال اخیر فشار تورم برای خرید مسکن به جایی رسید که بازار برای ساخت واحدهایی با متراژ کمتر از 30 متر هم آماده شد و فرصت مناسبی را برای بساز و بفروش‌ها آماده کرد تا به این وسیله واحدهای بیشتری را به فروش برسانند و بخش دیگری از متقاضیان را هم وارد بازار خرید و فروش مسکن کنند.

آپارتمان 25 متری، 50 میلیون تومان

یکی از این سازندگان که ساخت واحدهای 25 متری را انجام می دهد، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که استقبال از خرید این واحدها به خصوص از سوی زوج‌های جوان به اندازه ای زیاد است که ما در مراحل اولیه ساخت آنها را پیش فروش کرده و می فروشیم.

وی در خصوص قیمت این واحدها، گفت: قیمت گذاری این واحدها کمی با منطقه واقع شده در آن تفاوت دارد اما یک واحد 25 متری در خیابان سبلان با پارکینگ و انباری به قیمت 50 میلیون تومان به فروش می رسد.

همانطور که این سازنده اعلام کرد این واحدها در همان ابتدای ساخت به فروش می رسند، بنابراین ممکن است آگهی زیادی از این واحدها در نیازمندیهای روزنامه و یا بنگاه های املاک به چشم نخورد که این امر نشانگر دغدغه بالای متقاضیان برای داشتن مسکن است.

براین اساس، قیمت یک واحد آپارتمان 23 متری تکواحدی و نوساز در میدان تسلیحات 52 میلیون تومان تعیین شده است که در واقع هم مترمربع 2 میلیون و 260 هزار تومان به فروش می رسد.

بررسی ها نشان می دهد که برای خرید این آپارتمان‌ها در مناطق مرکزی و متوسط تهران باید حداقل متری 2 میلیون تومان پرداخت کرد و به دلیل متراژ کم ، قیمت زیادی به خریدار تحمیل نمی شود و متقاضی با در نظرگرفتن وام مسکن با 25 میلیون تومان صاحبخانه می شود.

اجاره واحدهای کمتر از 30 متر در تهران

از سویی بازار اجاره این آپارتمان‌ها هم عمدتا در مرکز شهر تهران داغ است و بخشی از متقاضیان مسکن که در میان آنها متقاضی مجرد بیشتر است را شامل می شود.

براساس این گزارش اجاره یک واحد 30 متری همکف و تکواحدی در میدان سلماس یوسف آباد 15 میلیون تومان رهن و 450 هزار تومان اجاره تعیین شده است و سوئیت 20 متری طبقه 4 با آسانسور هم با 30 میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می شود.