دلایل تاخیر در پروژه نیروگاه سد گتوند

خسرو همت پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حالیکه برای راه اندازی یک نیروگاه چهار واحده250 مگا واتی در حدود 36 ماه زمان نیاز بود اما نیروگاه سد گتوند با توجه به مشکلات پیش رو با چهار ماه تاخیر راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت اجرایی نیروگاه گتوند از نیمه دوم فرودین ماه سال 88 شروع شده و باید ظرف 36 ماه، آخرین واحد را وارد مدار می کردیم، گفت: اما با توجه به شرایط پروژه این تاریخ عقب افتاد و مدت زمان راه اندازی پروژه به 40 ماه افزایش یافت.



همت پور یکی از این دلایل را مشکل دار بودن برخی تجهیزات عنوان کرد و افزود: این تجهیزات برای رفع مشکلات به مدت یک سال تاخیر برای اجرای پروژه همراه داشتند.



وی ادامه داد: عدم حضور سوپروایزرهای شرکتهای گارانتی تاسیسات که نصب تاسیسات بر عهده آنها بود نیز با توجه به تحریمها در دو مرحله با تاخیر پنج ماهه نسبت به نصب این تاسیسات اقدام کردند.



مدیر پروژه نصب توربین و تاسیسات نیروگاه گتوند با تاکید بر اینکه تحریمها عملا مشکل خاصی جز در مراحل نصب ایجاد نکردند، گفت: با برنامه ریزی های اساسی توانستیم این تاخیرات را به حداقل برسانیم به گونه ای که تا پایان مرداد ماه آخرین واحد نیروگاه وارد مدار می شود.

وی افزود: در 14 اردیبهشت ماه سال جاری یکی از بخشهای این نیروگاه وارد مدار شد و در شرایط کنونی شاهد بهره برداری از این فاز هستیم.

همت پور تصریح کرد: با فاصله دو هفته در 27 اردیبهشت ماه دومین واحد نیروگاه عملا وارد مرحله آزمایشی و تست شد و تا پایان این هفته وارد مدار می شود.



وی ادامه داد: دو واحد دیگر نیروگاه گتوند به ترتیب در پایان تیر و مرداد ماه وارد مدار می شوند.



مدیر پروژه نصب نیروگاه گتوند به طرح گتوند و مزایای آن اشاره کرد و گفت: طرح گتوند، آخرین سد و نیروگاهی است که بر رودخانه کارون احداث می شود و نسبت به سایر سدها و نیروگاه های این رودخانه مزایایی دارد.



وی با بیان اینکه مخزن سد گتوند بزر گترین مخزنی است که بر روی این رودخانه عظیم قرار دارد و پس از آبگیری، چیزی در حدود 5. 4 میلیارد مترمکعب آب در پشت آن قرارخواهد گرفت، افزود: این پروژه قرار است چهار هزار و 250 گیگاوات ساعت برق را بدون احتساب طرح توسعه خود تولید کند که این عدد در بین تمام نیروگاههای برق آبی کشور مقام نخست را دارد.



صبح روز جمعه واحد250 مگاواتی گتوند علیا با حضور مجید نامجو وزیر نیرو وارد مدار شد ولی مراسم بهره برداری رسمی از این طرحهای بزرگ نیز در نیمه دوم سال جاری با حضور رئیس جمهوری انجام خواهد شد.



نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران تا آخر سال وارد مدار می شود. همچنین دو واحد اول نیروگاه سیاه بیشه به عنوان نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران (با ظرفیتی بیش از 1000 مگاوات) تا پایان نیمه اول امسال و دو واحد دیگر نیز تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.



سد گتوند به عنوان بلندترین سد خاکی کشور بر روی رودخانه کارون در شمال خوزستان مرداد ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.