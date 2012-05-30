رشد خزنده آسیب های اجتماعی در کشور/ توجه بیشتر به ارزشهای دینی

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده کانون عشق و محبت است، خانواده مکانی است که شخصیت فردی و اجتماعی انسان در آن شکل می گیرد و نیازهای احساسی و عاطفی فرد را تامین می کند.

اما عدم تفاهم والدین ، نزاع خانوادگی ، طلاق و مشکلات مشابه امنیت خاطر هر یک از اعضای خانواده را به هم می ریزد و پرخاشگری و ناسازگاری فرزندان را به همراه می آورد . افزایش بیماریهای روحی روانی موضوع روز خانواده هاست و رابطه مستقیم با سیر صعودی جمعیت و افزایش فشارهای عاطفی و هیجانی دارد.

پیشرفت های علمی و صنعتی انسان امروزی در عین حال که رفاه و ثروت را به همراه داشته، اما امکان زندگی در آرامش ، صلح و اطمینان را از او سلب کرده است.

لزوم رعایت بهداشت روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی لازم و ضروری به نظر می رسد.در بهداشت روانی احترام به شخصیت و حیثیت انسانی مطرح است و تا زمانی که این امر محقق نشود سلامت فکر و تعادل روان فرد معنی و مفهوم نخواهد داشت.

دکتر کامران صداقت استاد دانشگاههای تبریز آسیب های اجتماعی را جهنده و غیر قابل کنترل می داند و می افزاید: هر عمل یا رفتاری که جامعه را دچار بی نظمی کند و نیز پیش بینی باورها را به هم بریزد آسیب اجتماعی محسوب می شود یا به عبارتی دیگر هر چیزی که باعث نگرانی افراد در حوزه عمومی و خصوصی شود جامعه با آسیب اجتماعی مواجه شده است.

این پژوهشگر اجتماعی بر این اعتقاد است که بی اعتمادی بین مردم در راس آسیب های اجتماعی قرار دارد علیرغم اینکه ما دست روی اعتیاد و بیکاری گذاشته ایم اما اینها آسیب نیستند بلکه معلولند و انحراف و کجروی به حساب می آیند.

وی ادامه می دهد:ما به جای اینکه با علت ها مبارزه کنیم به سراغ معلول ها رفته ایم متولیان امر نمی دانند چگونه در برابر این آسیبها برنامه ریزی کنند تا با افت شدید سرمایه های اجتماعی مواجه نشویم.

دکتر صداقت فقدان خود باوری ، عدم احساس امنیت و تجاوز به حریم خصوصی افراد را زمینه ساز وندالیسم در جامعه می داند که باعث می شود فرد به تخریب اموال عمومی دست بزند و یا به دزدی،سرقت و یا رشوه بپردازد که به نوعی توجیه اعمال خلاف خود است.

این استاد دانشگاه قانون گریزی را از مصادیق آسیب اجتماعی می داند و می افزاید:برخورد چکشی با آسیب های اجتماعی جواب نمی دهد و فقط باعث بی اعتمادی بین مردم و دولت می شود نه تنها کجروی هاکنترل نمی شود بلکه این سوء رفتارها زیرزمینی می شود.

دکتر صداقت شایسته سالاری و تخصص گرایی را دو بال برخورد علمی و مناسب با آسیب های اجتماعی می داند و معتقد است که در غیر این صورت نتیجه ای از مبارزه با آسیب های اجتماعی به دست نخواهد آمد.

صومی مدیر کل اسبق ثبت احوال آذربایجان شرقی ،تعداد طلاق در استان را در سال 88 حدود 5 هزار و 957 مورد و سال گذشته را 6 هزار و 406 مورد بیان می کند و خاطر نشان می کند در دوماه سال گذشته، استان با 957 مورد طلاق روبرو بود ولی متاسفانه در دوماهه ی سال 90 حدد یکهزار و 84 مورد طلاق دیده می شود که 3/13 دهم درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته ایم .

وی همچنین میزان طلاق را تا 5 ماهی اول زندگی ،بیشتر می داند و می گوید: اکثر طلاق ها در دوران نامزدی و به دلیل عدم شناخت مرد و زن صورت می گیرد.

صومی خاطر نشان می کندکه با توجه به این که با افزایش طلاق روبرو بوده ایم اما نسبت به سایر استان ها ، از وضعیت مطلوب تری برخوردار هستیم به طوری که در تهران از 5/3 ازدواح یکی به طلاق منجر می شود

صومی در ارتباط با آمار ازدواج خاطر نشان می کند : در دو ماهه ی فروردین امسال 9 هزار و 770 نفر ازدواج صورت گرفته در حالی که در سال گذشته این آمار 10 هزار و 114 فقره بود.

وی میانگین ازدواج در استان آذربایجان شرقی را برا ی مردان و زنان به ترتیب 5/26 و 22 سال اعلام می کند و می افزاید: میزان ازدواج در دوماهه ی امسال نسبت به سال گذشته 3/4 درصد کاهش داشته است

طبق آمار، طلاق در کشور 12 درصد رشد و ازدواج 22 درصد کاهش داشته که بازتاب عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌است.

سید حسن موسوی مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی با اعلام این آمار می گوید: آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور به شکل نگران کننده‌ای بالا رفته است به‌طوری که در سال‌های گذشته با نوعی رشد خزنده مواجه بوده‌ایم.

در حال حاضر اعتیاد، طلاق، خشونت‌های خانگی، فرار از منزل، اقدام به خودکشی، زنان خیابانی و افراد دارای اختلالات جنسی بیشترین آسیب‌های اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهند.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیکاری، اعتیاد، فقر و طلاق به عنوان مهم‌ترین مشکلات اجتماعی کنونی هستند.

همچنین این دفتر روند اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه، قتل، نزاع و جرائم جنسی را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرد: بررسی روند آسیب‌های یاد شده نشان می‌دهد که برخی از آسیب‌ها همانند اعتیاد روندی کاملاً صعودی دارد به گونه‌ای که میزان آن در یک دوره 7 ساله تقریباً 2 برابر شده است، نزاع نیز روندی صعودی دارد. روند سرقت نیز اگر چه نوسان دارد‌ اما بیش‌تر صعودی است، روند آسیب‌هایی همچون خودکشی، فرار از خانه و قتل متغیر است و روند جرائم جنسی در ابتدای دوره مورد مطالعه صعودی بوده که بعد نزولی شده است.

برای واکسینه کردن این جامعه از انواع آسیب ها توجه به بهداشت روانی جامعه و آموزش مهارت های زندگی ضروری به نظر می رسد.آسیبهای اجتماعی در انواع آن باید ریشه یابی و با آن برخورد علمی و فرهنگی صورت گیرد.باید تاکید و عمل به ارزشهای دینی و ملی در جامعه پررنگ تر باشد و نشاط اجتماعی به جامعه تزریق گردد و به تبع آن سرمایه های فراموش شده اجتماعی دوباره احیا گردند.



گزارش: طاهر خیری