ساماندهی توزیع برنج تعاونی در خراسان شمالی/ 21 عامل فروش در بجنورد

علی تمدنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این موضوع افزود: سهمیه خراسان شمالی برای توزیع برنج ایرانی با قیمت تعاونی 570 تن تعیین شده است.

وی افزود: از این میزان 285 تن برای شهرستان بجنورد، 92 تن شهرستان شیروان، 73 تن اسفراین، 56 تن مانه و سملقان، 29 تن فاروج، 21 تن جاجرم و 14 تن نیز برای شهرستان گرمه در نظر گرفته شده است.

تمدنی ثانی با بیان اینکه در شهرستان بجنورد 21 عامل فروش برای توزیع برنج ارزان قیمت مشخص شده است اظهار داشت: برای شهر بجنورد 4 فروشگاه بزرگ با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ساماندهی شده است.

وی تصریح کرد: شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت واقع در چهارراه مخابرات بجنورد، فروشگاه شهروند واقع در روبری پمپ بنزین قره چورلو، بازار اتحاد روبروی استانداری و فروشگاه خوارو بار خوشدل واقع در سبزه میدان بجنورد برای توزیع این کالای مصرفی انتخاب شده‌اند.

این مسئول با بیان اینکه برنج توزیعی از نوع ایرانی و با نام تجاری شیرودی مرغوب است اضافه کرد: هم اکنون این برنج با قیمت مصوب هر کیلوگرم 19 هزار ریال در فروشگاه‌های مذکور موجود و در حال توزیع است.

وی اظهار داشت: در مرحله نخست توزیع این برنج، به هر خریدار 5 کیلو برنج فروخته شده و هیچ گونه افزایش قیمتی نیز به قیمت مصوب تعیین شده انجام نمی‌شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان اینکه توزیع این برنج در شهرستان‌های اسفراین و شیروان از صبح یکشنبه 7 خردادماه آغاز می‌شود، تصریح کرد: برای سایر شهرستان‌های استان نیز هزینه خرید واریز شده و این کالا در روزهای آینده وارد و توزیع می‌شود.