یادواره 630 شهید ساوجبلاغ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره 630 شهید شهرستان ساوجبلاغ پیش از ظهر شنبه و با حضور هزار نفر از خانواده معظم شهیدان، بسیجیان و مسئولان در مصلی شهر هشتگرد برگزار شد.

در این آیین یکی از فرماندهان دفاع مقدس با بیان اینکه اقتدار کنونی نظام اسلامی حاصل باورهای استوار و ایستادگی در برابر دشمنان است، گفت: امروز ایران اسلامی در جایگاهی ایستاده که نتیجه از خودگذشتگی رزمندگان و باورهای عمیق ملت ایران نسبت به دین و کشور است.



ناصر شعبانی افزود: نیروهای مسلح در دوره جنگ سکان آرامش و امنیت کشور را به دست داشت و عزت و سربلندی آنها امیدوارکننده و افتخارآمیز است.



وی گفت: دشمنان تصور می کردند با اعمال تحریم ها می توانند بر ملت فشار آورند و به خواسته های خود برسند، اما جایگاه امروز ایران اسلامی نشان از باطل بودن تصورات آنها دارد.



وی ادامه داد: اعمال تحریم ها مربوط به امروز نیست و از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی دشمن برای آن برنامه ریزی کرد اما به نتیجه نرسید.



شعبانی گفت: با بهره‌گیری از اندیشه‌ها و تدابیر راهبردی حضرت امام(ره)، حاکمیت معنویت و روحیه انقلابی در جبهه‌ها، تفکر برتر و خلاقیت در طراحی عملیات و به کارگیری رزمندگان و نیل به نقطه‌ای آرمانی از وحدت، کلیدهای پیروزی رزمندگان در جبهه بود.



وی یادآور شد: فتح خرمشهر در سایه دلاوری ها، رشادت ها و هدایت راهبردی و مدبرانه امام احل میسر شد.