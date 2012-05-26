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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

یادواره 630 شهید ساوجبلاغ برگزار شد

یادواره 630 شهید ساوجبلاغ برگزار شد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: یادواره 630 شهید شهرستان ساوجبلاغ با حضور هزار نفر از خانواده معظم شهیدان در مصلی شهر هشتگرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره 630 شهید شهرستان ساوجبلاغ پیش از ظهر شنبه و با حضور هزار نفر از خانواده معظم شهیدان، بسیجیان و مسئولان در مصلی شهر هشتگرد برگزار شد.

در این آیین یکی از فرماندهان دفاع مقدس با بیان اینکه اقتدار کنونی نظام اسلامی حاصل باورهای استوار و ایستادگی در برابر دشمنان است، گفت: امروز ایران اسلامی در جایگاهی ایستاده که نتیجه از خودگذشتگی رزمندگان و باورهای عمیق ملت ایران نسبت به دین و کشور است.
 
ناصر شعبانی افزود: نیروهای مسلح در دوره جنگ سکان آرامش و امنیت کشور را به دست داشت و عزت و سربلندی آنها امیدوارکننده و افتخارآمیز است.
 
وی گفت: دشمنان تصور می کردند با اعمال تحریم ها می توانند بر ملت فشار آورند و به خواسته های خود برسند، اما جایگاه امروز ایران اسلامی نشان از باطل بودن تصورات آنها دارد.
 
وی ادامه داد: اعمال تحریم ها مربوط به امروز نیست و از بدو شکل گیری جمهوری اسلامی دشمن برای آن برنامه ریزی کرد اما به نتیجه نرسید.
 
شعبانی گفت: با بهره‌گیری از اندیشه‌ها و تدابیر راهبردی حضرت امام(ره)، حاکمیت معنویت و روحیه انقلابی در جبهه‌ها، تفکر برتر و خلاقیت در طراحی عملیات و به کارگیری رزمندگان و نیل به نقطه‌ای آرمانی از وحدت، کلیدهای  پیروزی رزمندگان در جبهه بود.
 
وی یادآور شد: فتح خرمشهر در سایه دلاوری ها، رشادت ها و هدایت راهبردی و مدبرانه امام احل میسر شد.
کد مطلب 1611986

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