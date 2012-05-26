تلاشهای آمریکا و عربستان برای مسلح کردن مخالفان سوری از طریق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره با اشاره به تلاشهای آمریکا و عربستان علیه سوریه آورده است : پس از شکست سناریوهای آمریکا و عربستان و ناتوانی آن در وارد کردن هر گونه گزندی علیه سوریه، تلاشهایی برای تبدیل کردن شمال لبنان به محلی برای ارسال سلاح در حال انجام است.

این روزنامه به نقل از "انیس النقاش" متفکر عربی آورده است : اطلاعات خطرناکی درباره طرحهای آمریکا برای مسلح کردن گروههای تروریستی سوریه و اعزام کارشناسانی برای ارزیابی اوضاع گروههای مسلح وجود دارد.

وی افزود: آمریکا به دنبال این است که مخالفان سوری را به گونه ای هدایت کند که مطیع و رام واشنگتن باشند و هدف آمریکا این است که از کمکهای تسلیحاتی خود نتیجه بگیرد.

النقاش بیان کرد: توسل آمریکا به مسلح کردن گروههای تروریستی سوری نشان دهنده این است که همه تلاشهای آنها تاکنون شکست خورده است و آنها به خشونت وعملیات انتحاری روی آورده اند.

وی می افزاید: با توجه به موفقیت طرحهای بین المللی(طرح عنان) سازمان ملل متحد باید به حل مشکل موجود بپردازد و مانع کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری شود.

این روزنامه در ادامه به نقل از "هیفاء زعیتر" نویسنده لبنانی آورده است: منطقه شمال لبنان برای گروههای مسلح سوریه حیاتی است، زیرا شاهراه اصلی کمک تسلیحاتی به آنهاست.

روزنامه فوق می افزاید: عربستان تلاش می کند که جریان المستقبل را به یک نیروی مسلح تخریبگر تبدیل کند و سلفی های طرابلس به خوبی نشان دادند که تجربه قوی در قاچاق سلاح دارند.