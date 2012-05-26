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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

زارع مهذبیه:

توجه به ورزش بانوان ضروری است

توجه به ورزش بانوان ضروری است

شیراز - خبرگزاری مهر: توجه به ورزش بانوان درتمامی رشته های ورزشی ضروری است تا بدین وسیله شرایط استفاده از امکانات به صوزت یکسان فراهم شود.

حسام زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای راهبردی اداره ورزش وجوانان شیراز در طول هفته و به صورت روزانه عملکرد و وضعیت ورزش بانوان با حضور یکی از نائب رئیسان هیئتهای ورزشی شیراز بررسی می شود.

وی ادامه داد: در پایان هر هفته نیز جلسه ای مشترک با حضور رئیس اداره ورزش وجوانان شیراز، مسئول امور ورزش بانوان، و نائب رئیسان هیئتهای ورزشی شیراز برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش وجوانان شیرازاضافه کرد: تامین نیازمالی، استفاده بهینه ازاماکن ورزشی موجود، حمایت بیشترمسئولان از ورزش بانوان به ویژه از قهرمانان ومدال آوران ازجمله درخواستهای مطرح شده توسط نائب رئیسان هیئتهای ورزشی شیراز در جلسات برگزار شده است.

زارع مهذبیه همچنین خروجی جلسات برگزار شده را مثبت ارزیابی واظهار امیدواری کرد که این نشستها زمینه سازرشد بیشترورزش بانوان در سطح شهرستان شیرازشود.

کد مطلب 1612008

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