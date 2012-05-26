احتمال برداشت جدید از حساب بانکها/ انحرافات قابل توجه در مصرف ارز

انحرافات قابل توجه بانکها در مصرف ارز

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در پانل تخصصی بیست و دومین همایش سالیانه سیاستهای پولی و ارزی کشور درباره برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت، باید 86 هزار و 625 میلیارد ریال از حساب بانکها برداشت می شد اما بانک مرکزی یک سوم آن را معادل 3 هزار میلیارد تومان برداشت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هم اکنون 80 بازرس مشغول رسیدگی به عملکرد بانکها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه التفاوت آن هستند، اظهار داشت: اگر برداشت فعلی بانک مرکزی از حساب بانکها بیشتر از رقم نهایی باشد که به بانکها برمی گردد و اگر کمتر باشد، دوباره برداشت خواهد شد.

بهمنی مطرح کرد: بانکها ارز دولتی دریافت کردند که ال سی باز کنند ولی برخی، ارز را به نرخ دولتی گرفتند و در مصارف معین شدن هزینه نکردند؛ بنابراین امروز ما مابه التفاوت را تا نرخ آزاد آن روز از بانک ها می گیریم.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال کنترل بازار از طریق تزریق ارز دولتی برای رفع نیازهای اقتصاد بودیم، افزود: بررسی می‌کنیم که اگر ارزی به صرافی ها داده شد و آنها استفاده نکردند و یا اینکه در برخی موارد به استفاده‌های خاصی رساندند باید سند به سند بررسی شود تا نتیجه کار را مشخص شود.

ارزهای دولتی که مخفیانه به بازار تزریق شدند

بهمنی با تاکید بر اینکه تا به امروز گزارشهای مختلفی از انحرافات قابل توجه بانکها در مصرف ارز داشته ایم، اظهارداشت: ما بررسی‌هایی انجام دادیم و مشخص شد ارزی که دولت برای انجام واردات کالا و کنترل بازار در اختیار شبکه بانکی قرار داد، به صورت مخفیانه در مواردی به بازار تزریق شد و هیچ کس نمی پذیرد که چنین اتفاقی بیفتد و نرخ ارزی به نرخ آزاد فروخته شود و قطعا بانک مرکزی این مسئله را بررسی می کند و اگر لازم باشد نام بانک یا موسسات متخلف را اعلام می کنیم و نمی گذاریم ارز به جاهای انحرافی برویم که نصیب یک عده خاص شود.

رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف میلیاردها دلار ارز دولتی واگذار شده به بانکها برای رفع نیازهای اقتصاد کشور خبر داد و گفت: در این رابطه مجلس نیز بحث‌هایی را مطرح کرده بود و ما پاسخ آن را در زمان لازم خواهیم داد.

ممکن است رقم نهایی مابه‌التفاوت 30 هزار میلیارد تومان شود

بهمنی خاطر نشان کرد: ممکن است ارقام مابه‌التفاوت نهایی بیش از 30 هزار میلیارد تومان هم بشود و ما در صورت نهایی شدن آن را دریافت می‌کنیم و در غیر این صورت، آن را به شبکه بانکی برمی گردانیم؛ بنابراین عملکرد فعلی به صورت علی الحساب است.

ارزها کجا رفته است؟

همچنین سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال 90 بانک مرکزی بیشتر از مصارف ارزی کشور ارز عرضه کرد، گفت: هم اکنون این سئوال مطرح می شود که این ارزها به کجا رفته است؟

وی خاطر نشان کرد: ما وارد جزئیات شدیم و مشخص شد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در بازار فرعی عرضه شده است؛ بنابراین بانک مرکزی موظف شد به حساب و کتاب بانکها به لحاظ ارزی رسیدگی کند و با انحراف بانکها در این زمینه برخورد کند.

حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی نیز هم اکنون این موضوع را دنبال می کند و بانکها باید پاسخگوی انحرافات ارزی خود باشند.

وی از تصویب این مصوبه هیات وزیران با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: اگر کسی ارز گرفته باشد و طبق مقررات عمل نکند ،باید پاسخگو باشد؛ وگرنه به صورت موقت و علی الحساب بدهکار است تا رسیدگی شود.