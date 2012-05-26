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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

در شیراز/

همایش نائب رئیسان کوهونوردی و صعودهای ورزشی کشور برگزار شد

همایش نائب رئیسان کوهونوردی و صعودهای ورزشی کشور برگزار شد

شیراز - خبرگزاری مهر: سومین همایش راهبردی نائب رئیسان هیئتهای کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش طی دو روز با حضورنائب رئیس فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی, سرپرست امور بانوان در ارتباطات و اخبار، نائب رئیس هیئت استان فارس و نوزده نفر از نائب رئیسان سراسر کشور برگزار شد.

هدف اصلی از برگزاری این همایش انسجام و هماهنگی در پیشبرد فعالیتها، ارائه گزارش عملکرد سالانه بانوان هیئتهای سراسر کشور، بررسی چالشها، کاستیها، راهکارهای لازم، همسو شدن با راهبردها و اهداف وزارت ورزش، فدراسیون و ارایه تصمیمات جدید فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در خصوص بخش بانوان بود.

کد مطلب 1612043

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