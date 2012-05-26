همایش نائب رئیسان کوهونوردی و صعودهای ورزشی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش طی دو روز با حضورنائب رئیس فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی, سرپرست امور بانوان در ارتباطات و اخبار، نائب رئیس هیئت استان فارس و نوزده نفر از نائب رئیسان سراسر کشور برگزار شد.

هدف اصلی از برگزاری این همایش انسجام و هماهنگی در پیشبرد فعالیتها، ارائه گزارش عملکرد سالانه بانوان هیئتهای سراسر کشور، بررسی چالشها، کاستیها، راهکارهای لازم، همسو شدن با راهبردها و اهداف وزارت ورزش، فدراسیون و ارایه تصمیمات جدید فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در خصوص بخش بانوان بود.