بی بی عصمت سرفرازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روز چهارم خرداد و به مناسبت سالروز آزدسازی خرمشهر یک همایش کوهپیمایی را برای بانوان محمدشهری ترتیب دادیم که خوشبختانه با استقبال گرمی هم رو به رو شد.



سرفرازی افزود: این همایش به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و همکاری نمایندگی ورزش و جوانان محمدشهر در جاده چالوس و کوه‌های حصار برگزار شد.



وی گفت: بانوان فهیم محمدشهری به این نکته واقف‌اند که در مدیریت سلامت خانواده و جامعه به نوعی سهیم هستند، زیرا مادران سالم و با نشاط می‌توانند به نشاط و شادابی فرزندان و خانواده کمک کنند.



سرفرازی افزود: حضور فعال بانوان در ورزش‌های صبحگاهی، قهرمانی و غیره، باعث آن می‌شود که مدیران شهری در ارائه خدمات ورزشی تلاشی مضاعف کنند.

بانوان محمدشهری به مناسبت روز آزادسازی خرمشهر در همایش کوهپیمایی که به همت شهرداری و نمایندگی ورزش و جوانان محمدشهر برپا شده بود شرکت کردند.