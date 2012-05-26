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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

همایش کوهپیمایی بانوان محمدشهری در کوه‌های حصار برگزار شد

همایش کوهپیمایی بانوان محمدشهری در کوه‌های حصار برگزار شد

کرج- خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار محمدشهر با اشاره به برگزاری همایش کوهپیمایی در این منطقه گفت: مادران سالم و بانشاط به حفظ روحیه شادابی در خانواده کمک می‌کنند.

 بی بی عصمت سرفرازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روز چهارم خرداد و به مناسبت سالروز آزدسازی خرمشهر یک همایش کوهپیمایی را برای بانوان محمدشهری ترتیب دادیم که خوشبختانه با استقبال گرمی هم رو به رو شد.

 سرفرازی افزود: این همایش به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و همکاری نمایندگی ورزش و جوانان محمدشهر در جاده چالوس و کوه‌های حصار برگزار شد.

وی گفت: بانوان فهیم محمدشهری به این نکته واقف‌اند که در مدیریت سلامت خانواده و جامعه به نوعی سهیم هستند، زیرا مادران سالم و با نشاط می‌توانند به نشاط و شادابی فرزندان و خانواده کمک کنند.

سرفرازی افزود: حضور فعال بانوان در ورزش‌های صبحگاهی، قهرمانی و غیره، باعث آن می‌شود که مدیران شهری در ارائه خدمات ورزشی تلاشی مضاعف کنند.

بانوان محمدشهری به مناسبت روز آزادسازی خرمشهر در همایش کوهپیمایی که به همت شهرداری و نمایندگی ورزش و جوانان محمدشهر برپا شده بود شرکت کردند.

کد مطلب 1612046

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