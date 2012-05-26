صادرات 1730 تن انواع محصولات کشاورزی از طریق گمرک انزلی

محمد رضا ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این محصولات شامل چای، خرما، کشمش، پسته، نهنج گل نسترن و برگه قیصی در مجموع به ارزش 41 میلیارد ریال از طریق گمرک مزبور به کشورهای روسیه، آلمان، کنیا، اندونزی و هندوستان صادر شده است.

وی اظهارداشت: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 36 درصد کاهش و از نظر ریالی هفت درصد افزایش نشان می ‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی گفت:همچنین در این مدت مقدار 54 میلیون و 397 هزار متر مکعب چوب از کشور روسیه و از طریق این گمرک وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 146 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی یکی از راههای خودکفایی کشور است، یادآورشد: این صنعت باید با علم و تکنولوژی روز به پیش رود.