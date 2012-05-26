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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

ملایی به مهر خبر داد:

صادرات 1730 تن انواع محصولات کشاورزی از طریق گمرک انزلی

صادرات 1730 تن انواع محصولات کشاورزی از طریق گمرک انزلی

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر انزلی از صادرات هزار و 730 تن انواع محصولات کشاورزی طی اردیبهشت ماه سال جاری از طریق گمرک این شهرستان خبر داد.

محمد رضا ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این محصولات شامل چای، خرما، کشمش، پسته، نهنج گل نسترن و برگه قیصی در مجموع به  ارزش 41 میلیارد ریال از طریق گمرک مزبور به کشورهای روسیه، آلمان، کنیا، اندونزی و هندوستان صادر شده است.

وی اظهارداشت: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی  36 درصد کاهش و از نظر ریالی هفت درصد افزایش نشان می ‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی گفت:همچنین در این مدت مقدار 54 میلیون و 397 هزار متر مکعب چوب از کشور روسیه و از طریق این گمرک وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 146 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی یکی از راههای خودکفایی کشور است، یادآورشد: این صنعت باید با علم و تکنولوژی روز به پیش رود.

کد مطلب 1612053

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