مفاد مهم پیشنهادات 1+5 و ایران در مذاکرات بغداد/ نقاط پیشرفت و خطوط قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، "فیلیپ راتیر" در گزارشی که از سوی فرانس پرس منتشر شده است، نوشت : ایران و گروه 1+5 در جریان مذاکرات بغداد علاوه بر ارائه پیشنهادهای خود، خطوط قرمزی را نیز اعلام کردند و در نهایت پس از دو روز توافق کردند که مذاکرات جدیدی را در اواسط ماه ژوئن در مسکو برگزار کنند.

- پیشنهادهای 1+5

خبرگزاری فراسه نوشت: گروه 1+5 در نشست بغداد پیشنهادهایی را برای ارائه به ایران آماده کرده بود که شامل موارد ذیل می شد:

- تعلیق کامل فعالیتهای تاسیسات هسته ای قم.

- توقف غنی سازی اورانیوم در سطح 20 درصد.

- انتقال اورانیوم غنی شده تا 20 درصد به خارج از کشور (بنا به ادعای مطرح شده، حدود 140 کیلوگرم است)

- ارائه فوری سوخت مورد نیاز تاسیسات پژوهشی تهران و همچنین ایزوتوپ های پزشکی (که پیشنهاد جدیدی در مقایسه با پیشنهادهای قبلی محسوب می شود).

- آغاز همکاریها در موضوع پزشکی هسته ای. انجام ارزیابی درباره موضوع تاسیسات جدید و همکاری در مسئله امنیت هسته ای.

- تعهد به عدم تصویب قطعنامه جدید در سازمان ملل علیه ایران در موضوع توسعه تسلیحات کشتار جمعی (فرانسه موضعش را در این مسئله نرم کرده است)

- تعهد آمریکا به کاهش شدت تحریمها علیه ایران.

- پیشنهادهای ایران

فرانس پرس آورده است که به گفته منابع دیپلماتیک غربی، ایران پنج پیشنهاد در مذاکرات بغداد ارائه کرد:

- اذعان غیر مشروط به حق غنی سازی جمهوری اسلامی ایران.

- گفتگو و مذاکره درباره غنی سازی 20 درصد.

- اذعان به اینکه ایران استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را حرام می داند.

- اذعان به اینکه توافق همکاری میان ایران و آژانس به شکل خوبی ادامه دارد.

- گفتگو درباره مسائل غیر هسته ای از جمله نقش ایران در منطقه، دزدان دریایی، تجارت مواد مخدر و تروریسم.

- خطوط قرمز

این خبرگزاری غربی در ادامه گزارش خود نکات ذیل را نیز به عنوان مسائل خاص نشست بغداد عنوان کرده است:

- در نشست بغداد گروه 1+5 تقاضای ایران درباره گفتگو در مسائل بحرین و سوریه را به علت عدم حضور این کشورها در مذاکرات رد کردند.

- تمام اعضای 1+5 از جمله روسیه و چین درباره توقف غنی سازی 20 درصد از سوی ایران توافق داشتند و آن را گام نخست اعتماد سازی عنوان کردند.

- به طور صریح در جریان مذاکرات بغداد به تحریمها اشاره نشد. ایران برچیده شدن تحریمها را درخواست نکرد و تمرکز خود را بر اذعان به حق غنی سازی اش قرار داده بود.