به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر شمسی امروز با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای افتتاح طرح توسعه انبار نفت نظامیه اهواز، گفت: در حال حاضر ساخت پروژه توسعه و افزایش ظرفیت ذخیره سازی انبار نفت نظامیه اهواز به پایان رسیده و به‌زودی بهره برداری رسمی از این پروژه انجام می شود.

مدیر مهندسی و طرح‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه با بهره برداری از این پروژه، ظرفیت ذخیره سازی و انباشت فرآورده‌های نفتی در این انبار نفت از 460 میلیون لیتر به 586 میلیون لیتر افزایش می یابد، تصریح کرد: در مجموع با راه اندازی این پروژه، حدود 126 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 21 مخزن در انبار نفت نظامیه اهواز فعال است، بیان کرد: با بهره برداری از طرح توسعه این انبار نفت تعداد 3 دستگاه مخزن گازوئیل به ظرفیت 56 میلیون لیتر، 3 دستگاه مخزن نفت سفید به ظرفیت 54 میلیون لیتر، 3 دستگاه مخزن بنزین به ظرفیت 6/15 میلیون لیتر به تأسیسات نفت نظامیه اهواز اضافه خواهد شد .

شمسی حجم سرمایه گذاری انجام شده برای طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی این پروژه انبار نفت را 140 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با راه اندازی طرح توسعه انبار نفت نظامیه، تعداد مخازن ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی از 21 دستگاه به 30 دستگاه افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه طرح توسعه انبار نفت نظامیه اهواز در منطقه‌ای به وسعت 90 هزار متر مربع انجام شده است، بیان کرد: تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این پروژه نفتی توسط مشاوران، پیمانکاران و سازندگان ایرانی انجام شده است.

وی همچنین از افزایش 25 درصدی حجم ذخیره سازی انبار نفت نظامیه اهواز با افتتاح رسمی این طرح خبر داد و تاکید کرد: علاوه بر ساخت مخازن جدید، ایجاد امکانات آتش نشانی، باندوال بتونی مخازن و سایر امکانات برای بهره برداری ایمن انبار استفاده شده است.