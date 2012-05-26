  1. سیاست
۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

امین زاده در گفتگو با مهر:

ایران حق غنی سازی با درصد بالا را دارد/ پروسه مذاکرات مثبت است

ایران حق غنی سازی با درصد بالا را دارد/ پروسه مذاکرات مثبت است

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت:با توجه به آنچه تا کنون در آژانس به اثبات رسیده است ، برای ایران نیزمانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا که غنی سازی را با درصد بالا انجام می دهند، این حق وجود دارد .

الهام امین زاده ، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بین مذاکرات بغداد و حضور آمانو در تهران و گزارش آژانس ارتباط هایی وجود دارد، بیان کرد: اینکه ایران امکان غنی سازی 27 درصدی اورانیوم را دارد و قرار است یک چنین اقدامی صورت گیرد یا خیر، مواردی است که باید به دقت در مورد آن بررسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: اما به هر حال اگر فعالیت های صلح آمیز کشوری به اثبات برسد و این حقانیت از طریق آژانس و بازرسان آن احراز شود که هیچگونه فعالیت غیر صلح آمیز وجود ندارد ، این کشور نیز می تواند مانند سایر کشورها از این حق برخوردار شود.

به گفته امین زاده ، بر همین اساس و با توجه به آنچه تا کنون به اثبات رسیده است ، برای ایران نیزمانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا که غنی سازی را با درصد بالا انجام می دهند، این حق وجود دارد .

وی همچنین درباره روند مذاکرات ایران و 1+5 نیز گفت: فکر می کنم ، روند مذاکرات پروسه ای است که به شکل گام به گام جلو می رود.

امین زاده ادامه داد: نکته پیش روی مذاکره کننده ها  این است که مذاکره را برای مذاکره انجام نمی دهند و مسئله حل موضوعات طرفین است.

این کارشناس بین الملل خاطرنشان کرد:در این دور از مذاکرات خواسته های غیر هسته ای مانند مسئله دزدان دریایی و مبارزه با قاچاقچی هااز سوی  طرف مقابل مطرح شده است و این امر نشان می دهد که تعاملات از روی گفتگوگوهای هسته ای به سمت گفتگوهای غیر هسته ای پیش می روند که این روند مثبتی است.

وی تصریح کرد: اینکه تنها مبنای گفتگوی ایران و اروپا مسئله هسته ای ایران باشد ، مسئله قابل قبولی نیست و شاید یکی از دلایلی که سالها گفتگوها به تعویق افتاده نیز به همین دلیل بوده است.

امین زاده خاطرنشان کرد: به هر حال مجموع این مسائل درمذاکرات بغداد در کنار گزارش آژانس نکات مثبتی است که امیدواریم در مسکو به نتایج مطلوبی برسد.

کد مطلب 1612090

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