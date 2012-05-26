معرفی قهرمان شطرنج همدان/ صعود هزار کوهنورد به ارتفاعات الوند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد منوچهری قهرمان مسابقات شطرنج جام آزادسازی خرمشهر در همدان شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات شطرنج سریع به مناسبت گرامیداشت آزادسازی خرمشهر با حضور 22 شطرنج باز در هفت دور به روش سوئیسی در محل خانه شطرنج استان همدان برگزار شد.

در این رقابت ها حامد منوچهری با شکست تمامی حریفان خود و کسب هفت امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. صادق اسدی نیز با پنج امتیاز دوم شد و علی زارعی با چهار امتیاز در جای سوم قرار گرفت. در بخش نوجوانان نیز پیمان غفاری عنوان قهرمانی را کسب کرد.

قایقران همدانی در کایاک تک نفره 500 متر به نیمه نهایی صعود کرد

کایاک سوار همدانی تیم ملی بانوان ایران در رقابت های کاپ دو جهانی آب های آرام در مسافت 500 متر به نیمه نهایی راه یافت.

بر اساس این گزارش، در نخستین روز از مسابقات کاپ دوجهانی در مسافت 500 متر تک نفره بانوان آرزو حکیمی در مرحله مقدماتی با زمان دو دقیقه و چهار ثانیه و 592 صدم ثانیه در جایگاه ششم قرار گرفت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

نمایندگان فنلاند، مجارستان و سوئد نیز به ترتیب اول تا سوم شدند. در مرحله نیمه نهایی حکیمی با نمایندگان اتریش، لهستان، دانمارک، مجارستان، استرالیا، انگلیس، ایرلند و آفریقای جنوبی همگروه است. حکیمی همچنین در مسافت 1000 متر با زمان چهار دقیقه و 24 ثانیه و 471 صدم ثانیه در جایگاه پنجم قرار گرفت.

صعود سرعتی کوهنوردان دانشگاه آزاد اسلامی همدان به دشت میشان

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، صعود سرعتی کوهنوردان دانشگاه آزاد اسلامی همدان از یادمان شهدای گمنام این دانشگاه تا یادمان شهدای گمنام در منطقه دشت میشان واقع در ارتفاعات رشته کوه الوند این شهر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، تیم سرعتی کوهنوردان این دانشگاه به سرپرستی محمد نیزه دار مسیر 25 کیلومتری دانشگاه آزاد اسلامی تا میدان گنجنامه را در کمتر از دو ساعت دویدند و در نهایت با صعود سرعتی از محل گنجنامه تا ارتفاعات الوند به قرائت فاتحه بر مزار شهدای گمنام دشت میشان پرداختند.

هدف از این صعود زنده نگه داشتن یاد شهدا و حماسه سازانی که با فدا کاریها و جانفشانیهای امنیت و آسایش امروز کشور را به ارمغان آوردند، برگزار شد.

پرواز بادبادکها در ملایر

به مناسبت آزادسازی خرمشهر همایش پرواز بادبادکها و سخنرانی راوی فتح در شهرستان ملایر برگزار شد.

بر اساس این گزارش، محمد فتحی از رزمندگان دوران دفاع مقدس با حضور در سالن ووشو برای 40 نفر از ورزشکاران در مورد دفاع مقدس و حماسه جوانان سخنرانی کرد.

همایش پرواز بادبادکها نیز با حضور بیش از 50 نفر از کودکان مراکز پیش دبستانی برگزار شد.

در این همایش به پنج نفر که بهترین بادبادکهای دست ساز را ساخته بودند و ارتفاع بیشتری داشتند جوایزی اهدا شد.

بانوان همدان در مسابقات طناب کشی روستایی و عشایری کشور پنجم شدند

تیم بانوان استان در مسابقات طناب کشی روستایی و عشایری کشور به مقام پنجم دست یافت.

بر اساس این گزارش، مسابقات طناب کشی روستایی و عشایری بانوان کشور در رده سنی جوانان به میزبانی شهرکرد برگزار شد که در پایان تیم بانوان همدان به مقام پنجم این مسابقات دست یافت.

صعود یکهزار کوهنورد کشور به ارتفاعات الوند همدان

یکهزار نفر از کوهنوردان کشوردر گرامیداشت سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر با پیام"کوهستان پاک برای زندگی و شادی" به قله الوند همدان صعود کردند.

بر اساس این گزارش، این صعود سراسری برای نخستین بار در کشور با هدف حفظ محیط زیست و با اتخاذ تدابیر عملی و کارشناسانه در راستای به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی در یک منطقه کوهستانی در قالب برنامه صعود بزرگ انجام شد.

در این صعود سراسری که با همکاری دهکده تفریحی، فرهنگی ورزشی گنجنامه، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، هیئت کوهنوردی و اداره کل ورزش و جوانان همدان برگزار شد، کوهنوردان در مسیر با همراه داشتن کیسه های زباله اقدام به پاکسازی دامنه و ارتفاعات رشته کوه الوند کردند.

صعود یک هزار نفری کوهنوردان کشور به قله الوند چهارم و پنجم خرداد ماه سال جاری برگزار شد.