سهراب طالقانی که هفته گذشته در همایش تجلیل از فرهیختگان به عنوان پژوهشگر نمونه و چهره فرهیخته شهرستان پاکدشت انتخاب شد، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: اگر برای اقدامات پژوهشی درست برنامه ریزی شود و ابعاد مخالف کار بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گیرد، اثرات همایش مطلوب تر خواهد بود.

وی در رابطه با برگزاری همایش های تجلیل از پژوهشگران گفت: همایش ها کارکردهای خاص خود را دارند و هریک نیازی را پاسخ می گویند و دارای تأثیرات متنوعی هستند که اگر درست برنامه ریزی شود و ابعاد مختلف کار بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گیرد، اثرات همایش مطلوب تر خواهد بود.

استاد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه های استان تهران افزود: البته می توان از طریق نظرسنجی از میان فرهیختگان نیز، به میزان ضرورت این گونه همایش ها به طور دقیق تر پی برد.

فراخوان همایش ها در فرهنگ سازی نقش مهمی دارد

وی عنوان کرد: وقتی برای انجام یک همایش دست به فراخوان می زنیم، خود به خود، یک بانک اطلاعاتی در میان فعالیت های انجام شده، توسط افراد، مانند مقاله، کتاب و دیگر آثار، تشکیل می شود و به یک سری از ویژگی های خاص افراد شرکت کننده دست می یابیم که این امر، از یک سو، می تواند یاری دهندۀ ما در پژوهش های بعدی باشد و از سوی دیگر، برگزاری خود همایش، با توجه به این که هر همایش پیامی دارد، اگر این پیام به درستی به مردم انتقال یابد، در جنبه های فرهنگ سازی و الگویی بر جامعه، تأثیرگذار خواهد بود.

پژوهشگر نمونه شهرستان پاکدشت با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی درست برای انجام کارهای پژوهشی در کشور، افزود: برگزاری این گونه همایش ها در حقیقت، برجسته کردن فعالیت های علمی و پژوهشی است که می تواند برای رونق پژوهش مفید باشد.

اطلاع رسانی دقیق بستر مناسبی برای پژوهش در کشور فراهم می کند

این استاد فرهیخته دانشگاه در رشته پژوهش علوم اجتماعی گفت: چنانچه ابعاد مختلف همایش تبیین شود و اطلاع رسانی به صورت دقیق صورت گیرد، قطعاً بستر مناسبی برای پژوهش در کشور فراهم می آید و قطعاً در زمینۀ پژوهش تأثیرگذار است.

وی ارزیابی بازدهی مطلوب همایش ها را از مهم ترین ضروریات همایش ها دانست و ادامه داد: به نظر من، در پایان هر همایش، باید یک ارزیابی صورت گیرد و این ارزیابی هم در کارهای مربوط به زمینه سازی پژوهش، مؤثر خواهد بود.

این کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، در پاسخ به سئوال پیرامون راه های علاقه مند سازی دانشجویان به پژوهش اظهار داشت: پژوهش، پیش نیازهای دارد.

پیش نیازهای پژوهش از دید پژوهشگر برتر پاکدشت

وی علاقه، مطالعه، عادت به مطالعه، بودجه، وسایل تحقیقاتی، فضای مناسب، دسترسی به امکانات، اطلاعات و آمار، و اینترنت، حمایت، انگیزه، ارتباط مناسب با مراکز و سازمان ها، نیروی متخصص، وقت کافی، روش، بها دادن به تحقیق، اعتماد به نفس، توان علمی، برنامه ریزی و پاداش مالی و تقدیر کردن از پژوهشگران را، از مهم ترین عوامل زمینه سازی دانست که هر یک به نحوی، در امر پژوهش، تأثیر گذارند و اظهار داشت: اگر بخشی از آن چه که گفته شد، در اختیار دانشجویان باشد، در انجام پژوهش های آنان بسیار مؤثر خواهد بود.

راه های علاقه مند سازی دانشجویان به امر پژوهش

طالقانی برگزاری نمایشگاه های کتاب در سطوح مختلف، دستیابی دانشجویان به خدمات ارزان قیمت تحقیقاتی، بانک های اطلاعاتی، کتابخانه ها، اینترنت، کمک ها و حمایت های مالی به آنان، در رفع موانع پژوهشی، استفاده از آنان در کارهای پژوهشی و امثال آن را نیز، از دیگر عواملی برشمرد که می تواند دانشجویان را به امر پژوهش، علاقه مند سازد.

وی ضمن تقدیر از حضور آگاهانه، هوشمندانه و به موقع اصحاب رسانه در جریان وقایع و رویدادهای فرهنگی کشور اضافه کرد: این قشر، می توانند با انعکاس به موقع و دقیق اخبار مربوط به پژوهش و مطالعه، مردم را از این گونه امور مطلع سازند.

پژوهشگر نمونه شهرستان پاکدشت بیان کرد: همچنین، اصحاب رسانه می توانند با ارتباط مستمر با صاحب نظران و پژوهشگران، از نظرات کارشناسی آنان استفاده کرده و آنان را با تکیه بر آگاه سازی و قانع سازی، به مردم منتقل کنند.

اصحاب رسانه غفلت ها را مورد توجه قرار دهند

وی افزود: ضمناً یکی از کارهای بسیار خوبی که اصحاب رسانه شایسته است که به آن توجه ویژه ای داشته باشند این است که غفلت ها را مورد توجه قرار دهند و تعهد خود را به جامعه کامل کنند.