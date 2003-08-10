بزرگترين كتابخانه ديجيتال تخصصي كشور راه اندازي شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، رييس مركز اطلاع رساني انستيتو پاستور با اعلام اين خبر افزود:" كتابخانه مزبور مجموعه اي تركيبي از كتابخانه هاي مجازي در شبكه جهاني( اينترنت) و كتابخانه هاي ديجيتال در شبكه داخلي ( اينترانت) است."

دكتر فرزان مجيد فر افزود:" از طريق اين كتابخانه محققان به 5 ميليون مقاله و مدرك علمي به صورت متن كامل الكترونيكي در حجم تقريبي 60 ميليون صفحه در حيطه گسترده اي از علوم پايه پزشكي از جمله زيست شناسي مولكولي، پزشكي مولكولي ، علوم دارويي، ايمني شناسي، ميكروب شناسي، فيزيولوژي و انگل شناسي پزشكي و همچنين علوم متعدد مرتبط با فن آوريهاي زيستي يا بيو تكنولوژي دسترسي دارند."

طراح و مدير اجرايي پروژه كتابخانه ديجيتال ادامه داد:" كتابخانه مزبور در طي يك دوره سه ساله و انجام مراحل متعدد با استفاده از آخرين پيشرفتهاي علوم رايانه اي و فن آوري اطلاعات در زمينه هاي شبكه هاي مجازي خصوصي( وي پي ان) ، فن آوري ديواره هاي آتش و انتقال پرسرعت بسته هاي اطلاعاتي در محيط هاي چند ميزبانه وب و اينترانتها طراحي و نصب شده است."

گفتني است اهميت اين كتابخانه از ديدگاه نرم افزاري استفاده از توان متخصصين داخلي براي طراحي ساختار ، سازماندهي و موتورهاي جستجو براي دستيابي به حجم انبوه اطلاعات و ثبات سيستم و نيز از ديدگاه سخت افزاري استفاده از سيستمهاي قابل دسترس رايانه اي به جاي رايانه هاي گرانقيمت به منظور ايجاد الگوهاي قابل انتقال به ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي و مدارس كشور است.

در حال حاضر ظرفيت كتابخانه ديجيتال مستقر در انستيتو پاستور 300 ميليون صفحه اطلاعات به صورت متن كامل همراه با تصاوير است كه با در نظر گرفتن امكانات فعلي سيستم تا 4 ميليارد صفحه قابل ارتقاء است.



