به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با هدف رشد و پرورش مهارت‌های اجتماهی و توانایی حل مساله و برای کودکان و نوجوانان گروه سنی سوم دبستان تا دوم راهنمایی تولید شده است.

در کتاب «تعطیلات عجیب و غریب» تیم باید به اردو برود، به یک اردوی ماجراجویانه اما او نه هرگز در مسابقه دو با سطل آب شرکت کرده و نه صخره‌نوردی بد است. مامان نگران است، ولی بابا می‌خواهد یک پسر قوی و سرسخت داشته باشد نه بچه‌ای لوس و دست و پا چافتی. تیم حسابی دمغ می‌شود، ولی چاره‌ای ندارد جز اینکه به اردو برود و برای مامان و بابا کارت پستال بفرستد و غر بزند...

کتاب «دوست تا همیشه» داستان ویکی و جید دو دوست صمیمی و جدانشدنی است. آنها هزار و یک نقشه برای آینده‌شان کشیده‌اند. اما یک روز ناگهان حادثه وحشتناکی اتفاق می‌افتد و تصادف رانندگی آنها را از هم جدا می‌کند. جید حالا باید به تنهایی خودش و راه زندگی‌اش را پیدا کند اما انگار ویکی حتی بعد از مرگ هم نمی‌خواهد دست از سر او بردارد...

در کتاب «هتل ستاره» هم با السا آشنا می‌شویم. او دختر پرجنب و جوشی است که با وجود تجربه‌های تلخ زندگی‌اش می‌خواهد در آینده کمدین شود. او در سخت‌ترین لحظه‌ها هم دست از جوک گفتن برنمی‌دارد البته بیشتر دقت‌ها هیچ‌کس به جوک هایش نمی‌خندد.

وقتی ناپدری السا شغلش را از دست می‌دهد او مجبور می‌شود به همراه خانواده نصفه نیمه‌اش در یک هتل زندگی کند. اما این هتل با آن چیزی که فکرش را می‌کند از زمین تا آسمان فرق دارد...

جک ویلسون یکی از محبوب‌ترین نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان است. اولین رمانش را در 9 سالگی نوشته و در نوجوانی در یک شرکت چاپ و نشر مجله مشغول به کار شد. کتاب‌های او جوایز بسیاری چون گاردین، کارنگی و مدال اسمارتیز را از آن خود کرده‌اند. در فهرست 200 کتاب برتر انگلستان اسامی 14 کتاب از ویلسون به چشم می‌خورد.

تاکنون بیش از 30 میلیون نسخه از کتاب‌های او تنها در انگلستان به فروش رسیده است.

در سال 2002 از جکلین ویلسون به دلیل تاثیر کتاب‌هایش در آموزش ادبیات به کودکان تجلیل شده است.