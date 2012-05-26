رفع مشکل تجاری سازی و گسترش طرح های فرهنگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی صبح شنبه در جلسه ای که با حضور نمایندگان شرکت های پذیرش شده در مرکز رشد فناوری گناباد، برگزار شد با اشاره به اهمیت توجه به فعالیت های فرهنگی و تلاش های صورت گرفته برای راه اندازی مرکز رشد فرهنگی در گناباد، اظهار داشت: ایجاد معاونت هایی مثل معاونت علمی و فناوری در سطح بالای مدیریتی تا حدودی توانسته برخی مشکلات را مرتفع سازد، اما هنوز هم خلاء هایی احساس می شود که متأسفانه بجای نزدیک شدن به آن ها و تلاش در جهت رفعشان، از آنها دور می شویم.

صفایی ادامه داد: یکی از این خلاء ها توجه به فعالیت های فرهنگی و کمک به تجاری سازی و گسترش طرح های فرهنگی است.

وی افزود: استعدادهای بسیار خوبی که در مدارس راهنمایی و دبیرستان و پس از آن در سطح مراکز آموزش عالی شهرستان فعال هستند، از پتانسیل های ویژه شهرستان محسوب می شود اما کمبود امکاناتی مثل نبود آزمایشگاه نانو، این استعدادهای ما را به عقب می اندازد.

وی گفت: ما هنوز بر این باور هستیم که یکی از مؤلفه های توسعه، گسترش شهرنشینی است، اما هیچ توجهی به پیامدها و آسیب های این رفتار نکرده و نمی کنیم.

محمد چوپانکاره، نیز در این جمع به نمایندگی از شرکت های فعال، با اشاره به طرح هایی که در سطح شهرستان گناباد در حال اجراست، مثل، طرح کوره دمای بالا با استفاده از نسل جدیدی عایق، طرح سوپرمارکت که قابلیت ثبت جهانی داشته و خطای فرآیندهای پودری را به حداقل می رساند به بیان توانایی ها و قابلیت های موجود در سطح شهرستان گناباد پرداخت.

وی تأکید کرد: اگر به این پتانسیل و افکار موجود توجه شود می توانند در سطح ملی و حتی بین المللی بدرخشند.

وی بیماری های روانی شغلی و آسیب های محیط زیست را نیز در کنار محصولات، از تولیدات صنعت دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به یک صنعت پویا و فعال از تمامی جهات، باید به صنعت ها و مجموعه هایی که در بحث انرژی های نو و استفاده بهینه از انرژی، بازیافت صحیح پسماندها و استفاده بهینه از مواد فعالیت های خوبی می کنند، توجه ویژه تری شود.

چوپانکاره افزود: ایجاد بازدیدهای صنعتی از مجموعه های موفق داخل و خارج از کشور و برگزاری سمینارهای پرمحتوا نیز می توانند تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: همچنین تلاش برای تأسیس پارلمان علمی در کشور نیز که بتواند به طور تخصصی مسائل علمی را مورد بررسی قرار دهد، در جایگاه خود بسیار قابل ستایش خواهد بود.