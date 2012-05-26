گنجینه 30 سردار شهید استان زنجان دفاع مقدس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سال گذشته اول مهرماه هفته دفاع مقدس گنجینه اسناد هویتی در استان راه اندازی شد و در این گنجینه اسناد هویتی اسناد نخبگان علمی، علماء و شهدا، شجره مبارکه امامزادگان در ایران در سطح کشورهای منطقه در این گنجینه وجود دارد.

وی اظهار داشت: این گنجینه با همکاری حوزه امام خمینی (ره ) و سازمان ثبت احوال برگزار می شود.

مدیرکل سازمان ثبت احوال زنجان افزود: گنجینه اسناد هویتی، اسناد هویتی بزرگانی تاریخی، علمی، روحانی همچون ملا آقاجان زنجانی، استاد روزبه، عمید زنجانی را در خود جا داده است چرا که این اسناد هویت و فرهنگ استان را به عموم مردم نشان می دهد.

حسینی تاکید کرد: گنجینه اسناد هویتی پذیرای عموم مردم روز یکشنبه است و برای سازمانها هرروز است.

وی، در ادامه تاکید کرد: در گنجینه اسناد هویتی توکل و توسل بر 14 معصوم ، کینه ، ولادت و وفات به صورت هنری قید شده است.

مدیرکل سازمان ثبت احوال استان زنجان افزود: اولین شناسنامه صادر شده در استان متعلق به محمود خان صفوی در سال 1263 است.

حسینی در ادامه یادآور شد: اولین سند به نام فاطمه ایرانی صادر شده در سال 1297 که یک نام ایرانی و مذهبی است.

وی گفت: در این گنجینه اسناد تاریخی، عقد نامه، اسناد هویتی دانشمندان شهید، علمای استان زنجان وجود دارد در این گنجینه شهید قامت بیات رونمایی شد.