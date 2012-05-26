به گزارش خبرنگار مهر، کتابفروشی موسسه انتشارات الهدی به عنوان تنها کتابفروشی ایران در کابل از اواخر خرداد ماه سال جاری فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

این کتابفروشی از سال 1382 و با مجوز وزارت تجارت افغانستان با 180 متر زیربنا در چهار راه حاجی یعقوب کابل احداث شد و همزمان با احداث آن شعبه‌ای از آن نیز در دانشگاه کابل احداث شد.

این کتابفروشی در دوره نخست فعالیت خود اقدام به ارائه آثار دست اول ادبیات فارسی و نیز آثار ناشران ایرانی در افغانستان کرد که از جمله آن می‌توان به توزیع گسترده آثار موسسه انتشارات سمت اشاره کرد که به کتاب درسی دانشگاه‌های افغانستان نیز مبدل شد.

این مرکز همچنین در دوره نخست فعالیت خود به انتشار کتاب نیز اقدام کرد که ماحصل آن انتشار 12 عنوان اثر ایرانی در افغانستان بود.

نمایی از کتابفروشی جدید و قدیم موسسه الهدی در کابل

این کتابفروشی به تازگی از سوی موسسه انتشارات الهدی مورد بازسازی و بازنگری در سیستم توزیع و ارائه کتاب قرار گرفته است و در دوره جدید فعالیت خود در کنار آثار ادبی و درسی قصد دارد به فروش برخی آثار دانشگاهی و علمی نیز پرداخته و به یک مرکز فرهنگی هنری از سوی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان مبدل شود.

این کتابفروشی از سال 86 از سوی یک مدیر محلی اداره می‌شده است و در دوره جدید فعالیت، آثار موجود در خود را با شیوه‌های نوین طبقه‌بندی و فروش کتاب به مخاطبانش ارائه خواهد کرد.

98 درصد آثار مکتوب مورد نیاز کشور افغانستان از میان تولیدات ناشران ایرانی تامین می‌شود. تا پیش از راه‌اندازی این مرکز عمده خرید و فروش کتاب در این کشور به واسطه حضور آثار مکتوب دست دوم ایرانی در این کشور صورت می‌پذیرفت که پس از فعالیت مجدد این مرکز سهم ارائه آثار مکتوب دست اول ایرانی در این کشور رشد قابل توجهی خواهد داشت.