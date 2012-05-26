انتقاد از بی سرو سامانی مدیریتها

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مصطفی باقری بنابی ظهر امروز شنبه در جمع مسئولان و قشرهای مختلف مردم بناب با گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر گفت: فتح و آزادی خرمشهر خود یک مکتب و ارزش عظیم است که نباید از یاد برود و نباید به مسئله آزادی خرمشهر به صورت عادی و متعارف نگاه کرد.

امام جمعه بناب افزود: فتح خرمشهر را نباید با فتح بستان و سوسنگرد مقایسه کرد؛ بلکه فتح خرمشهر را بایستی با فتح بغداد مقایسه کرد. چون با آزادی خرمشهر تمام محاسبات صدام و ایادی آن را برهم زد. لذا بر همین اساس بود که امام راحل(ره) در خصوص آزادی خرمشهر فرمودند،«خرمشهر را خدا آزاد کرد.»

وی با اشاره به وضعیت کنونی جامعه نیز گفت: اگر انگیزه ها الهی باشد، کشمکش ها در راه رضای خدا باشد؛ هیچ مشکلی لاینحل باقی نمی ماند و خدای نکرده زورآزمایی، جناح گرایی و دشمن تراشی فرضی نباشد، تنگ نظری نباشد، عدل و انصاف در جامعه حاکم گردد و کمی تقوا حاکم شود؛ قطعاً خداوند بن بست ها را از سر راه برمی دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب سپس به روز هفتم خرداد روز گشایش و افتتاحیه مجلس جدید اشاره کرد و گفت: مجلس یعنی خانه امتحان و افرادی که به مجلس رفتند ، امتحان سخت الهی متوجه آنهاست و شبانه روز در امتحان هستند و در زیر پست مدیریت و مقام پایشان خیلی لغزنده می شود لذا مسئولیت در جامعه تقوا، فداکاری و از خود گذشتگی می طلبد.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین به برگزاری نشست 1+5 در بغداد اشاره کرد و اذعان داشت: اینگونه نشست ها ثمری ندارد و تاکنون چیزی از این نشست ها عاید این نظام نشده است چون آنها دشمن زخم دیده هستند و با اصل و فلسفه وجودی ما مخالفند ولی این قضیه مدیریت می خواهد و تاکنون نیز این مدیریت شده است ، اما اعتدال همیشه لازم است و بعد از این نیز اعتدال لازم خواهد بود.

امام جمعه بناب تصریح کرد: در سالی که از ناحیه مقام معظم رهبری بر تولید ملی، سرمایه ایرانی اشاره شده؛ ولی بعضی مدیریتها در کشور «تق و لق» است، بی سر و سامان و به هم ریخته است و نظارت کافی وجود ندارد و شعار و وعده ها خروار خروار است اما عملکردی نمی بینیم.

وی درعین حال گفت: انصافاً مردم ، مردم خوبی هستند و همچنان منتظر به ثمر نشستن وعده ها هستند ، مع الوصف در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه ها که طرح مناسبی بود اما می رود که به یک هیولای مخوف تبدیل شود و در هر چیزی اثر منفی بگذارد چون مدیریت صحیح در آن اعمال نمی شود.