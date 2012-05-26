کودک آزاری و قتل هلیا 20 ماهه توسط زن دایی سنگدل

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکم اردیبهشت ماه امسال مرگ مشکوک کودک 20 ماهه ای به نام هلیا در یکی از بیمارستان های غرب تهران به ماموران پلیس اطلاع داده شد.

پس از حضور ماموران در محل مشخص شد وی براثز کودک آزاری جان خود را از دست داده است و بر روی بدنش آثار ضرب و جرح وجود دارد.

با اعلام نظریه پزشکی در خصوص وجود آثار کودک آزاری ، موضوع به کلانتری 137 نصر اعلام و پدر و مادر کودک 20 ماهه به اسامی علیرضا ( 33 ساله ) و شیرین ( 30 ساله ) توسط مأموران برای انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری انتقال داده شدند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . با آغاز رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان در تحقیقات از اعضای خانواده هلیا اطلاع پیدا کردند که پدر و مادر وی اعتیاد داشته و به همین علت هلیا از همان زمان تولد ، تحت سرپرستی دو مادربزرگش بوده است.

مادر بزرگ هلیا ( مادر شیرین ) در اظهارات خود به کارآگاهان اداره دهم گفت : دختر و دامادم اعتیاد شدید به شیشه و کراک داشته و به همین علت صلاحیت نگهداری بچه را نداشتند و از همان زمان تولد ، هلیا نزد من و دیگر مادربزرگش (مادر علیرضا) نگهداری می شد.

مارد بزرگ هلیا در خصوص روز حادثه که زن دایی هلیا او را به بیمارستان آورده بود نیز به کارآگاهان گفت : روز حادثه قصد رفتن به بهشت زهرا داشتم و به همین علت هلیا را نزد عروسم سحر( زن دایی هلیا ) گذاشتم اما پس از گذشت یک ساعت ، سحر با من تماس گرفت و مدعی شد که سر هلیا ، در حین بازی کردن به دیوار خورده و در حال بردن هلیا به بیمارستان است که بلافاصه خودم را به بیمارستان رساندم.

با توجه به اطلاعات بدست آمده ، کارآگاهان اداره دهم آخرین روز اردیبهشت سحر را شناسایی و دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سحر در تحقیقات مقدماتی، در اظهاراتی متفاوت ابتدا مدعی شد که سر هلیا در حین بازی کردن به دیوار خورده اما پس از گذشت چند ساعت از شروع تحقیقات در اظهارات دیگری عنوان کرد که هلیا در حال بازی کردن بر روی بالکن منزل بوده که کنترل خود را از دست داده و به پائین پرت شده است.

با توجه به اظهارات متفاوت و متناقض و همچنین اعلام نظریه پزشکی قانونی در خصوص وجود آثار ناشی از ضرب و شتم ، "سحر . س" به ناچار لب به اعتراف گشود و در اولین اعترافات خود بیان داشت : اظهارات قبلی من در خصوص مرگ هلیا دروغ بود.

سحردر خصوص روز حادثه به کارآگاهان گفت : روز حادثه ، مادر شوهرم هلیا را به منزل ما آورده بود و در حالیکه در حدود یک ربع در داخل خانه ی ما حضور داشت ، هلیا و دخترم به نام عسل مشغول بازی کردن بودند ؛ زمانیکه مادرشوهرم قصد رفتن به بهشت زهرا را داشت ، دخترم عسل از او خواست که اجازه دهد تا هلیا در خانه بماند و با او بازی کند ؛ من نیز که با مادر شوهرم رو در وایسی داشتم ، با وجود آنکه ـ به خاطر ناراحتی اعصاب ـ در وضعیتی مناسبی قرار نداشتم ، نتوانستم از او بخواهم که هلیا را پیش من نگذارد.

بعد از رفتن مادر شوهرم ، هلیا و عسل در حال بازی کردن بودند که ناگهان سر هلیا به دیوار خورد اما چون آثاری نداشت من نیز توجهی نکرده و پس از دادن آب به هلیا ، او را آرام کردم . پس از گذشت مدت کوتاهی قصد داشتم تا به هلیا و عسل سوپ بدهم که هلیا از خوردن سوپ امتناع کرد ؛ در حالیکه به خاطر فشار ناشی از بیماری اعصاب، از حالت عادی خارج شده بودم چندین مرتبه سر هلیا را گرفته و به زمین کوبیدم و وقتی سر او را بلند کردم متوجه شدم که صورت و زیر چانه اش کبوده شده است ؛ بلافاصله او را بلند کرده و به بیمارستان بردم و در حین رفتن به بیمارستان نیز با مادرشوهرم تماس گرفته و با توجه به اینکه قبل از آن ، یک بار هلیا در زمان بازی کردن سرش به دیوار خورده بود ، به دروغ به او گفتم که هلیا در حین بازی کردن به زمین خورده است.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم در خصوص اقدام به ضرب و شتم منجر به فوت کودک 20 ماهه و به دستور بازپرس محترم پرونده ، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

