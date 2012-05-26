حجت الاسلام علی نعمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اعتکاف از عبادات و سنت های حسنه دینی است که به عنوان عبادتی کامل که با اقامه نماز، روزه، دعا و راز و نیاز انسان با خدا از عبادتهای جامع محسوب می شود.

وی افزود: از آنجا که پیامبر اکرم (ص) دهه ماه مبارک رمضان را معتکف می شدند این سنت دینی در این ایام رواج دارد و مورد استقبال قرار گرفته است.

11 هزار متعکف در سال گذشته

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در سال گذشته 11 هزار نفر در 54 مسجد استان معتکف شدند و به خودسازی و تهذیب نفس پرداختند.

حجت الاسلام نعمت اللهی یادآورشد: خوشبختانه جوانان از این آئین دینی بنحوی استقبال کرده اند بطوریکه 90 درصد معتکفین استان در سال گذشته را افراد زیر 40 سال تشکیل می دادند بانوان هم بیشتر از مردان از این مراسم استقبال کرده اند.

نعمت اللهی بیان کرد: نتیجه اعتکاف در خودسازی و تهذیب نفس بسیار تاثیرگذار بود و شرکت کنندگان فوق العاده تحت تاثیر فضای معنوی این مراسم قرار گرفته اند و از این برنامه ها نیز راضی هستند.

وی یادآورشد: امسال هم پیش بینی می کنیم تعداد معتکفان نسبت به سال قبل از رشد 10 تا 15 درصدی برخوردار باشد و جوانان و گره های مختلف در این مراسم شرکت کنند.

برنامه های فرهنگی متنوع در اعتکاف

این مسئول گفت: امسال تغییراتی در برنامه های فرهنگی مراسم اعتکاف استان ایجاد خواهد شد که استفاده از سخنرانان و خطبای شاخص و قوی، آموزش قرائت نماز، تفسیر قرآن و مسابقات فرهنگی و مذهبی از جمله آنها خواهد بود.

وی افزود: از علاقه مندان بالای 25 سال می توانند با مراجعه به مساجد و ادارات تبلیغات اسلامی در این مراسم معنوی شرکت کنند.



