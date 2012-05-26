کشاورزی و صنایع تبدیلی آن محور تولید ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی اظهارکرد: همچنین کشاورزی و باغداری پیشخوان تولید ملی و سرمایه ایرانی درکشور محسوب می شود.

وی اظهار داشت: برای تحقق شعارامسال مقام معظم رهبری در گام نخست باید به مزارع و کشاورزان توجه ویژه ای داشت.

وی بیان کرد: بسته بندی، فرآوری تبدیلی، صادرات و حمل نقل از جمله مشاغلی است که با احیاء بخش کشاورزی ایجاد می شود.

رضایی گفت: با این حال باید به سمت تولید کننده و کشاورزان گام برداریم و برای حل مشکلات این بخش چاره اندیشی کنیم.

وی بیان کرد: برای رونق بخش کشاورزی باید از واردات محصولات کشاورزی جلوگیری کرد زیرا در کشور به اندازه کافی به دلیل تنوع آب و هوایی تولیدات کشاورزی وجود دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد: خراسان رضوی به عنوان پایلوت تولید ملی در بخش کشاورزی شناخته شود.

وی افزود: خراسان رضوی می تواند در بخش الگویی در بین سایراستانها جهش ایجاد کند.