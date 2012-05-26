به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: ۱۵خرداد ۴۲ یادآور سه کلید واژه بصیرت، قیام، شهادت برای پاسداری از اسلام است.

۱۵خرداد ۴۲ یوم الهی است که برای همیشه در تقویم ماند، تا به همه یزیدیان ثابت کند که ۱۵خرداد تنها یک تاریخ گذرا نبود، خیزشی بود که تا قیام جهانی حضرت مهدی(عج) استمرار خواهد داشت.

۱۵ خرداد ۴۲ و شهدای آن ستاره هایی برای راه گم شدگان هستند که به تعبیر مقام معظم رهبری مدظله العالی شهدای مظلوم و گمنام ورامین مثل ستاره های درخشانی، نه فقط در آسمان ورامین بلکه در آسمان ایران اسلامی خواهند درخشید.

۱۵خرداد ۴۲ تنها حماسه ملی نبود، حماسه جهانی بود چراکه فریاد ۱۵خرداد۴۲ زلزله ای در کاخ یزیدیان عالم ایجاد نمود که سقوط و مرگ ذلت بار محمدرضا شاه در ایران را رقم زد و مرگ خفت بار صدام جنایتکار را در عراق و سپس سقوط حاکمان خون­ آشام و دیکتاتور چون بن علی در تونس، انورسادات در مصر، صالح در یمن و مرگ قذافی در لیبی را موجب شد و انشاءالله در آینده­ نه چندان دور شاهد سقوط و مرگ آل خلیفه در بحرین و آل سعود در عربستان خواهیم بود .

لذا دشمنان داخلی و خارجی بدانند که راه ما همان راه امام خمینی(ره) و شهدای ۱۵خرداد است که تا برافراشته شدن پرچم مقدس لا اله الا الله و محمد رسول الله برفراز قلل جهان از پای نخواهیم نشست.

۱۵خرداد ماه واقعه ای تاریخی و یادماندنی و درس آموز برای همگان است و جای دارد مسئولان، این یوم الله را بیشتر مورد توجه قرار دهند و در تکریم آن بکوشند، چون که امام راحل فرمودند: ۱۵خرداد نقطه عطفی درتاریخ و مبداء نهضت ما بود، ۱۵خرداد روز حماسه و تولد جدید اسلام و مسلمین بود.