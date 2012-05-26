پاسداشت علمای دینی راهکاری برای نشر گسترده معارف است

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بزرگداشت عبدالجلیل قزوینی رازی ظهر شنبه با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، اساتید و دانشجویان و روحانیون در سالن اجتماعات مسجدالنبی قزوین برگزار شد.



در این کنگره حجت الاسلام سید محمد حسینی با بیان ابعاد شخصیتی و مقام علمی آیت الله قزوینی گفت: برگزاری این کنگره در شهرهای ری، قم و قزوین در حقیقت توجه به اهمیت پاسداشت علمای شیعه و نشر فرهنگ دینی است.



این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: نصیرالدین ابوالرشید عبدالمجید قزوینی رازی در سال 560 هجری قمری متولد شد و از عالمان و متکلمان برجسته شیعه در سده ششم محسوب می شود.



وی اظهارداشت: این روحانی از سخنرانان و وعاظ معروف زمان خود بوده و با کتاب نقض که در شمار متون کهن فارسی است شناخته شده که از کتب تاریخی و مذهبی، جغرافیایی و کلامی بلشمار می رود.



حسینی افزود: این عالم فرهیخته در پاسخگویی به شبهات دینی بسیار فعال بوده و بارها از مکتب تشیع و ولایت دفاع کرده و در کتاب خود نیز به افراد شبهه انگیز پاسخ های قاطع و کوبنده علمی داده است.



این مبلغ دینی یادآورشد: علمای شیعه همواره به عنوان مرزبانانی شجاع و خستگی ناپذیر در برابر فتنه انگیزان و شبهه افکنان در حوزه دین و ولایت فعال و تاثیرگذار بوده و نقش آفرین بوده اند و امروز نیز باید این جایگاه حفظ شده و صیانت شود.



حسینی بیان کرد: شهر قزوین از مناطق ولایت مدار و عالم خیز بوده و با تربیت و مرفی شخصیت های برجسته در ترویج دین و مذهب بخوبی عمل کرده است.



مسئول موسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر(عج) با تجلیل از مقام آیت الله قزوینی گفت: عبدالمجید قزوینی رازی متون متعددی در زمینه معارف دینی و شیعی نگارش کرده که بسیاری از آنها در حمله مغول به ایران از بین رفته و امروز کتاب" نقض " از این عالم بزرگوار به یادگار مانده است.



وی افزود: کتاب نقض آیت الله قزوینی در پاسخ به کتاب دیگری از ناصبیون زمان این عالم بزرگوار نگاشته شده و در آن به زیبایی معارف شیعی بیان و از حقانیت مکتب تشیع دفاع شد ه است.

مسئول موسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر(عج) گفت: این عارف بزرگ قزوینی به منازعات دینی دامن نمی زد بلکه عادات درست اسلامی را برای دیگران باور پذیر کرده بود.



حجت الاسلام ابراهیمی رئیس حوزه علمیه قزوین نیز در این گنگره به تلاش های عبدالکریم قزوینی رازی در نشر اسلام و شیعه اشاره کرد و گفت: این مجاهدتها در شرایطی که نشر دینی با مشکلات فراوانی روبرو بود از ارزش زیادی برخوردار است.



جواد حضرتی و علیپور، کارشناسان فرهنگی استان از دیگر سخنرانان این مراسم بودند که در خصوص ابعاد علمی و مذهبی زندگی آیت الله عبدالمجید قزوینی رازی مطالبی بیان کردند.



نصیرالدین عبدالجلیل‌ بن‌ابی‌الحسین بن‌ابی‌الفضل قزوینی، مشهور به "عبدالجلیل قزوینی رازی" از دانشمندان سرشناس شیعه شهر قزوین بود که کتاب"نقض" وی از متون کهن فارسی است.

این دانشمند بزرگ قزوینی در سال 560 هجری قمری درگذشت.