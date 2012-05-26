افزایش مخالفتها در ترکیه با سیاستهای دولت اردوغان در قبال همسایگان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) گزارش داد: حزب جمهوری خلق که حزب اصلی مخالف در پارلمان ترکیه محسوب می شود، یادداشتی را برای استیضاح احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه و سلب اعتماد از وی تقدیم پارلمان کرده است.

این پایگاه نوشت : در این یادداشت، وزیر امور خارجه ترکیه متهم به در پیش گرفتن سیاستهای خارجی نادرست متهم شده است که منافع ملی و قومی ترکیه را به مخاطره انداخته است.

سانا بیان کرد: مفاد این یادداشت شامل سیاستهای نادرست اوغلو و موضع حزب عدالت و توسعه در قبال سوریه، جانبداری آن از مخالفان سوری و دامن زدن به خشونتهای سوریه از طریق تحریک مخالفان است.

همچنین سیاستهای دولت ترکیه علیه تهران در موضوع سپر موشکی نیزدر این یادداشت گنجانده شده و در آن آمده است که این سپر موشکی روابط ترکیه با روسیه را بحرانی خواهد کرد.

در یادداشت فوق اوغلو متهم به پنهان نگه داشتن بسیاری از حقایق از ملت و پارلمان ترکیه به ویژه در موضوع سپر موشکی است.

در این یادداشت همچنین به بحرانی شدن روابط ترکیه با همه کشورهای همسایه به سبب سیاستهای داود اوغلو به ویژه روابط ترکیه-عراق اشاره شده است.

پایگاه فوق بیان کرد: یادداشت مذکور قرار است روز سه شنبه آتی در پارلمان ترکیه مطرح شود.هر چند امید موفقیت این یادداشت به سبب سیطره حزب عدالت و توسعه بر پارلمان بسیار کم است، اما به اعتقاد بسیاری از ناظران این نشانه ناخرسندی روبه رشد از سیاستهای دولت رجب طیب اردوغان درقبال منطقه به ویژه سوریه است.