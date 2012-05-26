برنامه راهبردی استان اصفهان جنبه انتزاعی نداشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رشید خدابخش بعد از ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: جامعه باید به سوی استفاده از فناوریهای روز دنیا حرکت کند و شهروند الکترونیک و شهر هوشمند به عنوان یک ضرورت روز دنیا باید در میان مردم فرهنگسازی شود.
وی با اشاره به اینکه الکترنیکی شدن جوامع یکی از ضرورتهای جامعه امروز است، افزود: استفاده از تکنولوژی روز یکی از مواردی است که در برنامه راهبردی باید مورد توجه قرار بگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: برنامه استان باید برای برطرف شدن نیازهای موجود در آینده تدوین شود و این برنامه نباید یک برنامه انتزاعی مجزا باشد.
وی با اشاره به اینکه این برنامه راهبردی باید در دل برنامه بخشهای مختلف مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: زمانی که برنامه راهبردی در راستای اجرایی شدن شهروند الکترونیک برای استان تدوین میشود این به معنای این است که این برنامه به آینده نگاه میکند.
خدابخش با بیان اینکه تربیت بدنی باید در راستای توسعه ورزش برنامهریزیهای لازم را بر اساس استفاده از تکنولوژی روز انجام بدهد، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی استان اعم از بخش کشاورزی و صنایع باید استفاده از تکنولوژی روز را با عنوان آیندهنگری در برنامه خود مورد توجه قرار بدهد.
وی با اشاره به اینکه شهروند الکترونیک باید در میان تمام دستگاههای اجرایی استان نهادینه شود، بیان داشت: کشور ایران باید همسو با فناوریهای روز دنیا حرکت کند و پیشرفت کشور با حرکت در این مسیر محقق میشود.
نظر شما