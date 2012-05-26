محدودیتی برای استفاده از آب کشاورزی وجود ندارد/ یزدیها سمبل ابداعات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رازقی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جهاد کشاورزی استان یزد اظهار داشت: کشور ما باید از لحاظ خودکفایی تولیدات به سمتی برود که بتواند در آینده علاوه بر تاثیرگذاری در منطقه، یکی از سرنوشت سازان دنیا باشد.

وی افزود: باید به دنیا ثابت کنیم که ما اراده، عزم، نشاط، آب و خاک داریم و با به کارگیری اینها می‌ توانیم خودکفا باشیم.

رازقی با اشاره به همت و تلاش یزدی ها در این زمینه بیان داشت: یزدی‌ ها مردمانی بسیار تلاشگر و سختکوش هستند و در سطح کشور حتی در مناطقی که کشاورزی در آنها دشوار است، به کشت و زرع و کارآفرینی پرداخته‌ اند.

یزد پایلوت کشاورزی کشور/ تجربیات یزدیها در بخش کشاورزی به سایر استانها منتقل شود

وی با تاکید بر اینکه یزد و مردمان این دیار در زمینه کشاورزی به موفقیت‌ های بزرگی دست یافته‌ اند و در دل کویر توانسته‌ اند در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه‌ های اول تا پنجم کشور را کسب کنند،‌ افزود: یزد باید پایلوت کشاورزی کشور شود تا تجربه‌ ها و توانمندی ‌های مردم این دیار برای همگان مورد استفاده قرار گیرد.

به رغم بیلان منفی آب، یزد رتبه نخست در بسیاری از محصولات کشاورزی را دارد

معاون برنامه‌ ریزی استاندار یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: با اینکه بیلان منفی آب داریم، اما عملکرد جهاد کشاورزی بسیار خوب بوده است و علاوه بر خودکفایی، در بسیاری از زمینه‌ ها نیز صادرات بسیار خوبی داشته ایم به نحوی که سالانه 90 میلیون دلار از محصولات استان یزد به کشور روسیه صادر می‌ شود.

محمدرضا بابایی افزود: یزد به اندازه یک کشور کارآیی دارد و با وجود نبود آب در استان مقام ‌های تولید انار، پسته، مرغ و ... را از آن خود کرده است.

اعتبارات بیشتری به یزد اختصاص یابد

وی خواستار تخصیص اعتبارات و منابع بیشتر به استان یزد شد و این امر را گامی در مسیر توسعه هرچه بیشتر کشاورزی این استان خواند.

رئیس اسبق جهاد کشاورزی استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: تمام بودجه های جهاد کشاورزی و خشکسالی برای انجام کارهای آبی، خاکی، خاکورزی و ... جذب شده است.

حسین ابرقویی افزود: یزد با وجود خشکسالی ‌های پی در پی طی سال‌ های اخیر، یزد مقام اول روناس، ‌مقام دوم زعفران، مقام دوم پسته و مقام پنجم تولید خشکبار کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در زمینه تولید بلدرچین نیز همچنان یزد استان اول کشور است و در تولید گوشت مرغ مقام ششم خود را با وجود مشکلات بسیار در این بخش حفظ کرده است.

تولید سالانه 200 میلیون لیتر شیر در یزد/ ظرفیت تولید تخم مرغ در یزد به 15 هزار تن می رسد

وی با اشاره به تولید 200 میلیون لیتر شیر در استان یزد و صدور آن به خارج از استان، عنوان کرد: استان یزد سالانه بیش از 3هزار و 500 تن تخم ‌مرغ نیز تولید می‌ کند.

ابرقویی ادامه داد: با تکمیل شدن کارخانه سیمرغ، تولید تخم ‌مرغ استان یزد به مرز 15 هزار تن در سال نیز خواهد رسید.

وی با تاکید بر ساماندهی پرورش شترمرغ، این بخش را از مهمترین مواردی برشمرد که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

روستاهای یزد نیازمند بازسازی هستند

سرپرست جدید جهاد کشاورزی استان یزد نیز در این مراسم ضمن تجلیل از تلاش‌ های ابرقویی با اشاره به اینکه روستاهای یزد و درختان آن به دلیل سن و سال زیاد نیاز به نوسازی دارند، تاکید کرد: ارائه تسهیلات به کشاورزان و استمهال وام‌ های آنها باید مورد توجه قرار گیرد تا روستاهای ما همچنان پابرجا بماند.

وی توسعه و حمایت صنایع کم‌آب‌خواه، افزایش کمی و کیفی محصولات سالم غذایی، توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار، توسعه هماهنگ فعالیت‌های ترویجی و فرهنگی بخش کشاورزی و ... را از اولویت‌های خود برای اداره جهاد کشاورزی استان یزد برشمرد.

در این مراسم از تلاش‌ های حسین بری ابرقویی تجلیل و سید جمال سجادی‌ پور به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی استان یزد معرفی شد.