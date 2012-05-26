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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۱

طرح جامع تفضیلی شهرهای رضی و کلور در اردبیل تصویب شد

طرح جامع تفضیلی شهرهای رضی و کلور در اردبیل تصویب شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل طرح جامع تفضیلی شهرهای "رضی" و "کلور "از توابع این استان به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که بعد از ظهر شنبه در محل استانداری تشکیل یافت استاندار اردبیل گفت: طرح های جامع تفضیلی شهرها و روستاها با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر پس از بررسی کارشناسی در کارگروه زیربنایی بعد از تأیید نهایی شورای برنامه ریزی استان به تصویب می رسد.

سید حسین صابری به پرهیز از هر گونه توسعه شهری در مسیر اراضی کشاورزی تأکید و تصریح کرد: در طرح جامع شهری باید توسعه متوازن صورت گرفته و محدوده شهر به همراه معابر و شبکه ها به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: شورای برنامه ریزی رکن اصلی تصمیم گیری و تصمیم سازی است و باید بسترسازی تمام کارها و جهت گیری برنامه ها در این شورا انجام شود.

استاندار اردبیل همچنین با تاکید بر مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از تولیدات خارجی بیان کرد: در سالی که مزین به نام تولید ملی است باید در جهت مصرف تولیدات داخلی و جلوگیری از مصرف کالاهای خارجی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از تولیدات داخلی گام های اساسی برداشته شود.

به گفته وی در این جهت تولید کنندگان باید در کیفیت تولیدات و بسته بندی مناسب محصولات و همچنین ایجاد بازار هدف در کشورهای همسایه تلاش کنند.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اراده ملی و عزم عمومی را در جهت افزایش کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی مهم دانست.

کد مطلب 1612528

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