به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی عصر امروز شنبه در نشست فراکسیون اصولگرایان که در تالار مشروطه مجلس برگزار شد با اشاره به اینکه گاهی اوقات افراد در وادی سیاست به صورت سکولار عمل می‌کنند، گفت: سیاست ما عین دیانت ماست این مسئله باید در عمل نیز عینیت داشته باشد و در آن سیاسی کاری صورت نگیرد.

آقا تهرانی تصریح کرد: نمره مجلس به رابطه ما با ولایت فقیه بستگی دارد و در حقیقت میزان قبولی هر مجلس به اندازه نزدیکی آن با ولایت است.

همچنین در بخش دیگری از این نشست نیره اخوان منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید ویژگی‌های مدنظر مقام معظم رهبری در انتخاب هیئت رئیسه لحاظ شود، گفت:رهبر معظم انقلاب در دوره هفتم به نمایندگان سفارش کردند که این چهار سال تمام می‌شود و مردم منتظر هستند ببینند که چگونه برای آنها کار می‌کنیم.

اخوان با بیان اینکه حدادعادل در زمان ریاست خود به درستی عمل کرد و جلوی ریخت و پاشها را گرفت، گفت: باید از افرادی در هیئت رئیسه استفاده شود که ویژگی‌های مدنظر مقام معظم رهبری را داشته باشند.

منتخب مردم اصفهان در مجلس نهم خاطرنشان کرد: ما دلمان نمی‌خواست این موضوع به جدایی بین اصولگرایان بینجامد؛ کسانی هم که در فراکسیون رهروان ولایت حضور دارند اصولگرا هستند و امیدواریم این جدایی در نهایت به صلاح اصولگرایان باشد.



در ادامه این نشست علیرضا زاکانی منتخب مردم تهران در مجلس نهم بیان اینکه در جلسه اصلی فردا هیئت رئیسه سنی تعیین خواهد شد و بعداز آن هیئت رئیسه موقت اداره جلسه را بر عهده خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد کردیم هیئت رئیسه سنی کار خود را تا تشکیل هیات رئیسه دائم تداوم دهد و برای اداره جلسه آقای مرندی یا علما را پیشنهاد دادیم اما اعضای رهروان ولایت این را نپذیرفتند و از این رو آقای ابوترابی گفت که ما خودمان اداره جلسه موقت را حل و فصل خواهیم کرد.

همچنین ناصرسودانی نماینده مردم اهواز در این نشست با اشاره به اینکه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده که اصولگرایان دچار چنین مرزبندی هایی شوند گفت: ما این موضوع را به فال نیک می گیریم و به آنچه که تکلیفمان است عمل خواهیم کرد.

نماینده مردم اهواز افزود: حداد تکلیف گراست و ملاحظه کار نیست . اینکه آیا در آینده به من رای می دهند یا رای نمی دهند برای او مهم نیست و وی در مجالس هفتم و هشتم امتحان خود را پس داده است.



سودانی با بیان اینکه هر دو کاندیدای ریاست مجلس سیاستمدار و عزیز هستند گفت: اما حداد در دفاع از ولایت ملاحظه کار نیست و روی مین نیز می رود .



وی با اشاره به یکسال و نیم باقی مانده از عمر دولت و نوع مواجه مجلس با دولت خاطرنشان کرد: ما رئیس جمهوری داریم که می توان آن را تمام قد روبروی مجلس قرار داد و یا اینکه وی را در راستای اهداف نظام قرار داد تا در این مسیر سعی و تلاش کند.



سودانی افزود: حداد می تواند با مدیریت خود این کار را انجام بدهد.



وی با بیان اینکه مقابل رئیس جمهور ایستادن وعصبانی کردن او شرط نیست، گفت: معنی این حرف این نیست که باید مقابل دولت کم بیاوریم بلکه نباید طرف مقابل را عصبانی کرد تا شاخ و شانه برای مجلس بکشد.



نماینده مردم اهواز در پایان خاطرنشان کرد: ما بدنبال اعتدال و آرامش حاکمیت خرد هستیم و نباید بگذاریم که سیاست بازی در مجلس حاکم شود.

در بخش دیگری از این نشست حجت الاسلام احمد سالک منتخب مردم اصفهان در مجلس نهم گفت: مجلس باید تحول‌گرا باشد و در عین حال قدرت تغییر داشته باشد، معتقدم شجاعت، اخلاص، مطیع ولایت بودن و احیاگر درخواست‌های مردم بودن از دیگر وظایف نمایندگی است.

سالک همچنین با بیان اینکه سیاست مجلس نهم بر اساس نامگذاری سال یعنی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود و مجلس باید در این راستا تعامل خوبی با دستگاه‌های مربوطه همچون حوزه، دانشگاه‌ها، دولت و قوه قضاییه داشته باشد، گفت: مجلس نهم باید زیر چتر اصولگرایی شکل بگیرد و تفرقه در آن وجود نداشته باشد.

