متهمان زن تقصیرها را گردن همسرانشان انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 15 امروز بخش دوم سومین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.



در ابتدای این جلسه قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از نماینده دادستان خواست کیفرخواست الف- م را قرائت کند.

قاضی ذبیحی زاده نیز پس از حضور درجایگاه در تشریح کیفرخواست گفت: الف - م متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل با وصول دو فقره چک به ارزش 61 میلیون تومان. با توجه به مدارک موجود در پرونده برای متهم تقاضای مجازات قانونی را دارم. سپس الف - م با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: من از ماجرا مطلع نبودم و پدرم به نام ح - م که از متهمان پرونده است این چک ها را به من داد تا آنها را نقد کنم. او کارت ملی اش را گم کرده بود و نمی توانست خودش چک ها را نقد کند.

قاضی: چک ها در وجه خودتان بود.

متهم: نه، اما پشت نویسی کردم.

قاضی پس از اخرین دفاعیات متهم از خانم ن - م خواست برای دفاع از اتهاماتش در جایگاه حاضر شود.

زن جوان در این پرونده متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل با وصول 6 فقره چک به ارزش 92 میلیون تومان است. ن- م در دفاع از اتهاماتش با رد آنها گفت: آقای ع - خ کار را به من می داد و گفت: مربوط به زیان دیدگان بیمه است من هم به دلیل اینکه پشت انها دو امضا صاحب چک وجود داشت به موضوع مشکوک نشده و بدون دریافت کارمزد آنها را وصول و به آقای ع - خ می دادم.

قاضی: شما خودتان دارای نمایندگی بیمه هستید چطور به این موضوع مشکوک نشدید؟

متهم: هیچ وقت تصور نمی کردم کار آنها تخلف باشد به همین خاطر بدون شک به همکاری با آنها ادامه دادم.

قاضی: چگونه نمایندگی بیمه گرفتید؟

متهم: مدتی پیش آقای ح- ن کار می کردم و از طریق او توانستم نمایندگی شرکت بیمه را بگیرم.

قاضی: نحوه وصول چک ها چگونه بود؟

متهم: آقای ع – خ صبح این چک ها را به من می داد و من آنها را به حسابم می خواباندم و دو روز بعد با وصول چک ها مبلغ آن را تحول می دادم.

قاضی: آدرس ها را درست می نوشتی؟

متهم: بله، همه آدرس و تلفن ها را در پشت چک ها درست می نوشتم زیرا تصور نمی کردم کار آنها خلاف باشد.

متهم در آخرین دفاعیات خود گفت نمی شود صرف داشتن نمایندگی بیمه به کسی اتهام زد. در جریان صدور چک ها نبودم.

خانم ف – ن 33 ساله سومین متهمی بود که به اتهام او در جلسه امروز رسیدگی شد. او متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل با وصول 4 فقره چک به ارزش 88 میلیون تومان است.

وی نیز با رد اتهاماتش گفت: هیچ اطلاعی از ماجرای اختلاس نداشتم. چک ها را آقای ح – ر متهم ردیف هشتم پرونده که خواهر زاده ام است به من داد. او به تازگی در بیمه استخدام شده بود و تصور می کردم با وصول کردن این چک ها به او در کارش کمک خواهم کرد. من 15 سال سابقه کار دارم و اگر می خواستم مرتکب تخلفی شوم در این مدت می شدم.

قاضی: نحوه آشنایی خود با آقای د – ف را توضیح دهید.

متهم: او با جناق خواهرزاده ام است و تا قبل از دادگاه او را ندیده بودم. بعد از وصول هر چک پول ها را به خواهر زاده می دادم و از غیر قانونی بودن کارهای آنها هیچ اطلاعی نداشتم.

رئیس دادگاه سپس به اتهامات آقای ش – ق 43 ساله رسیدگی کرد که نماینده دادستان در تشریح کیفرخواستش گفت: آقای ش – ق متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل با وصول دو فقره چک به ارزش 10 میلیون تومان است.

ش – ق پس از حضور در جایگاه در دفاعیاتش گفت: پرونده من با دیگر متهمان فرق دارد. من برای دریافت خسارت واقعی به شرکت بیمه رفته بودم. طی دو فقره تصادف به خودروام 170 هزار تومان خسارت وارد شد که صندوقدار به جای آن دو فقره به مبلغ 10 میلیون تومان به من داد. من پس از دریاف چک ها آن را به صندوقدار تحویل داده و فقط 170 هزار تومان خسارتم را برداشتم.

متهم در آخرین دفاعیاتش گفت: من هیچ پول اضافه ای در این ماجرا نگرفته و به خاطر اعتماد بیجا به صندوقدار الان متهم هستم. کروکی تصادف من در اداره بیمه موجود است.

قاضی سپس از ر – ح خواست که به دفاع از خود بپردازد که نماینده دادستان اتهامات او را معاونت در اختلاس توام با جعل از طریق وصول دو فقره چک به ارزش 52 میلیون تومان اعلام کرد.

در ادامه نیز به دلیل عدم حضور متهم در دادگاه وکیل مدافعش به دفاع از او پرداخت واظهار داشت: بر اساس بررسی هایی که صورت داده ام چک های مورد نظر توسط خانمی به نام م – س وصول شده است که با این توجه کیفرخواست را قبول نداشته و خواستار برائت موکلم هستم.

خانم الف – ب متهم بعدی دادگاه امروز عصر بود که بر اساس کیفرخواست متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل با وصول 5 فقره چک به ارزش 101 میلیون تومان. زن جوان که هنگام دفاع از خود به شدت گریه می کرد به قاضی مدیرخراسانی گفت: آقای د – ف شوهر خواهرم است و من از کارهای غیر قانونی او هیچ اطلاعی نداشتم. من یک فرزند 4 ساله دارم و سطح تحصیلاتم سیکل است. شوهرم به نام ج – ر چک ها را از شوهر خواهرم می گرفت و من آنها را نقد می کردم. در برابر نقد کردن چک ها نیز هیچ پولی دریافت نکرده ام. آقای د – ف آدرس و شمارش تماس هایی را می نوشت و من آنها را پشت چک ها پشت نویسی می کردم. من یک زن خانه دار بی سواد هستم و از دادگاه می خواهم که مرا تبرئه کند.

قاضی: توجه داشته باشید مدرک سیکل بیسواد محسوب نمی شود.

قاضی سپس ح – د همسر متهم را به جایگاه احضار کرد که بر اساس کیفرخواست او متهم به معاونت در اخلاس توام با جعل با وصول 11 فقره چک به ارزش 231 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 35 میلیون تومان است.

ح – ر نیز با رد اتهاماتش گفت: تصور نمی کنم تعداد چک های وصول شده 11 فقره باشد البته تعداد دقیق آن در خاطرم نیست. اگر می دانستم چک ها مشکل دارد همسرم را وارد این قضیه نمی کردم. تعدادی از چک ها را نیز توسط خاله ام وصول کردم.

قاضی: بابت وصول هر چک چقدر می گرفتی؟

متهم: من هیچ پولی بابت وصول چک ها نگرفتم.

قاضی: چه تعداد حساب بانکی داشتی؟

متهم: دقیق نمی دانم اما فکر کنم 6 یا 7 حساب بانکی داشتم.

قاضی: بر اساس تحقیقات 8 حساب بانکی داشتید. این حساب ها را چرا باز کرده بودید؟

متهم: آقای د – ف از من خواسته بود این حساب ها را باز کنم و چک ها را برای وصول در این حساب ها می خواباندم.

قاضی: پشت نویسی چک را درست انجام می دادید؟

متهم: آدرس و شماره تماس را آقای د – ف به من می داد.

قاضی: چه افراد دیگری در وصول چک ها نقش داشتند؟

متهم: همسرم، خاله ای ، پدرزنم و برادرزنم.

پس از آخرین دفاعیات متهم قاض از ه – م 45 ساله که متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل با وصول 3 فقره چک به ارزش 57 میلیون تومان است را به دفاع از خود بپردازد که متهم با رد اتهامش گفت: من برای انجام کارهای بیمه ای نزد د – ف می رفتم که او از من می خواست چک ها را برایش نقد کنم.

قاضی: 3 میلیون تومان از آقای د – ف دریافت کرده بودید . این مبلغ از بابت وصول چک ها بود.

متهم: نه، برای اجاره خانه نیاز به پول داشتم که این مبلغ را از آقای د – ف گرفته و 17 ماه بعد باز گرداندم.

قاضی: چگونه با آقای د – ف آشنا شدید؟

متهم: او هم روستایی پدرزنم بود و من از طریق پدرزن خود با وی آشنا شدم.

ح – ح دیگر متهم پرونده بود که به اتهاماتش در دادگاه امروز رسیدگی شد. او متهم به معاونت در اختلاس توام با جعل با وصول سه فقره چک به ارزش 51 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان 800 هزارتومان است.

متهم 29 ساله با رد اتهاماتش گفت: من مغازه آرایشگاه دارم و آقای د – ف مشتری من بود. سه فقره چک را به خاطر اعتمادی که به او داشتم برای وی وصول کردم. 800 هزار تومان نیز اجرت وصول چک ها نبود بلکه بابت قرضی بود که ازوی گرفتم.

وی در آخرین دفاعیاتش گفت: من از ماجرای اختلاس بی خبر بودم ونمی دانستم برای خودم چه مشکلاتی ایجاد خواهم کرد.

رئیس دادگاه پس از آخرین دفاعیات متهم آقای د – ف و ب – ک متهمان ردیف دوم و چهارم پرونده را با فک قرار وثیقه اشان تا پایان جلسه دادرسی و صدور حکم بازداشت کرد.

قرار است چهارمین جلسه محاکمه متهمان روز دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شود.