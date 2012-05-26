اهدای اعضای دختر 8.5 ساله جان 3 نفر را نجات داد

محمدرضا مجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اهدای اعضای بدن مرحومه فاطمه فرخی دختر 8.5 ساله اهل آشخانه که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود جان 3 نفر را نجات داد.

وی اظهار داشت: اعضای این مرحومه به 3 نفر از بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی از شهرهای مشهد، کرمان و تربت حیدریه جان دوباره بخشید.

مجدی تصریح کرد: مرحومه فاطمه فرخی در اثر تصادف با موتورسیکلت در شهر آشخانه به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد انتقال یافته و پس از مشخص شدن مرگ مغزی برای انجام امور اهدا عضو به مشهد اعزام شد.

پدر فاطمه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جان عزیز فاطمه جان 3 نفر دیگر را نجات داد اظهار داشت: از مدت‌ها پیش به فکر عضویت در انجمن اعطای عضو ایران بودم و به همین دلیل پس از اطمینان از مرگ مغزی دخترم بهترین کار ممکن را انجام دادم.

علی فرخی تصریح کرد: اهدای اعضای فاطمه درست در سالگرد ازدواج من و همسرم انجام شد و من این را نشانه‌ای از توجه خداوند به زندگی خودم می‌دانم.