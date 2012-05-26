11 هزار کنتور خراب مشترکان آب در اردبیل تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی اعتبارات اختصاصی به بخش خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل افزود: در بخش انشعاب آب نیز سه هزار و 991 مورد با توجه به پیش بینی بودجه سال 91 استاندارد سازی خواهد شد.

وی از تعویض پنج هزار و 807 کنتور خراب مشترکان در سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت دو هزار و 788 انشعاب آب نیز استانداردسازی شده است.

به گفته این مسئول بر اساس پیش بینی بودجه در سال 90 در بخشهای تعویض کنتورهای خراب و استاندارد سازی انشعابات به علت اجرای هدفمند کردن یارانه ها و وضعیت نا مناسب مالی به اهداف پیش بینی شده نرسیدیم.

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل اعلام کرد: در بخش تعویض کنتورهای خراب 50 درصد و در بخش استانداردسازی انشعاب آب 48 درصد طبق بودجه سال 90 اجرا شده است.