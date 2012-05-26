  1. استانها
  2. اردبیل
۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۹

محمدی خبر داد:

11 هزار کنتور خراب مشترکان آب در اردبیل تعویض می شود

11 هزار کنتور خراب مشترکان آب در اردبیل تعویض می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: تا پایان سالجاری 11 هزار و 674 مورد کنتور خراب در شبکه آب و فاضلاب استان تعویض می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی اعتبارات اختصاصی به بخش خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل افزود: در بخش انشعاب آب نیز سه هزار و 991 مورد با توجه به پیش بینی بودجه سال 91 استاندارد سازی خواهد شد.

وی از تعویض پنج هزار و 807 کنتور خراب مشترکان در سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت دو هزار و 788 انشعاب آب نیز استانداردسازی شده است.

به گفته این مسئول بر اساس پیش بینی بودجه در سال 90 در بخشهای تعویض کنتورهای خراب و استاندارد سازی انشعابات به علت اجرای هدفمند کردن یارانه ها و وضعیت نا مناسب مالی به اهداف پیش بینی شده نرسیدیم.

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل اعلام کرد: در بخش تعویض کنتورهای خراب 50 درصد و در بخش استانداردسازی انشعاب آب  48 درصد طبق بودجه سال 90 اجرا شده است.

کد مطلب 1612551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها