آشوب در 250 کیلومتری شمال غرب پایتخت / سلفی ها آتش بیار معرکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، منابع محلی تونس اعلام کردند: حدود 150 سلفی افراطی با تجمع در برابر مقر پلیس در شهر جندوبه در 250 کیلومتری شمال غرب تونس خواستار آزادی تعدادی از سلفی های دستگیر شده از زندان شدند.

این منابع بیان کردند: این افراد تندرو با نیروهای پلیس درگیر شدند و به کارگیری گاز اشک آور نیز نتوانست سلفی ها را متفرق کند و آنها تعدادی از اماکن تجاری را تخریب کردند.

منابع فوق اعلام کردند: درگیری ها میان سلفی ها و نیروهای امنیتی هنوز در جریان است و به صورت جنگ و گریز دنبال می شود و سلفی ها با چماق و دیگر سلاحهای سرد تعدادی از مغازه ها را تخریب کردند.