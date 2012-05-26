به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داودی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به راه اندازی استودیو سیمای شهر با مشارکت شهرداری و مرکز صدا و سیمای اصفهان اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته ایجاد انگیزه و بالا بردن نرخ امیدواری، توسعه شهرها را شتاب می‌بخشد و با توجه به روند توسعه فرهنگی، اقتصادی و عمرانی راه اندازی سیمای شهر به منظور اطلاع رسانی به مردم ضرورت داشت.

وی با تاکید بر اینکه سیمای شهر با افزایش نشاط و شادابی، ارتقا فرهنگ شهروندی باید گام موثری برای توسعه شهر بردارد، گفت: سیمای شهر نباید به صورت جزیره‌ای عمل نماید و تنها به مباحث شهرداری بپردازد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: به طور کلی معضلات و مشکلات شهر اصفهان در این برنامه تصویری بررسی شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه خیابان مشتاق سوم در مسیر باغ رضوان و میدان میوه و تره بار قرار دارد از این رو ترافیک سنگینی در این محور ایجاد می‌شود، تصریح کرد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی تدریجی این خیابان در نظر گرفته شد اما تغییر و تحولی در این مسیر به وجود نیامد.

داودی تاکید کرد: با توجه به مشکلات ترافیکی در این محور لازم است روند آزادسازی خیابان مشتاق سوم به خصوص حد فاصل بیمارستان چمران و پینارت سرعت یابد.