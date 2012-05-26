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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۲

داودی:

بالا بردن نرخ امیدواری توسعه شهرها را شتاب می‌بخشد

بالا بردن نرخ امیدواری توسعه شهرها را شتاب می‌بخشد

اصفهان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در کشورهای توسعه یافته ایجاد انگیزه و بالا بردن نرخ امیدواری، توسعه شهرها را شتاب می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داودی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به راه اندازی استودیو سیمای شهر با مشارکت شهرداری و مرکز صدا و سیمای اصفهان اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته ایجاد انگیزه و بالا بردن نرخ امیدواری، توسعه شهرها را شتاب می‌بخشد و با توجه به روند توسعه فرهنگی، اقتصادی و عمرانی راه اندازی سیمای شهر به منظور اطلاع رسانی به مردم ضرورت داشت.

وی با تاکید بر اینکه سیمای شهر با افزایش نشاط و شادابی، ارتقا فرهنگ شهروندی باید گام موثری برای توسعه شهر بردارد، گفت: سیمای شهر نباید به صورت جزیره‌ای عمل نماید و تنها به مباحث شهرداری بپردازد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: به طور کلی معضلات و مشکلات شهر اصفهان در این برنامه تصویری بررسی شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه خیابان مشتاق سوم در مسیر باغ رضوان و میدان میوه و تره بار قرار دارد از این رو ترافیک سنگینی در این محور ایجاد می‌شود، تصریح کرد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی تدریجی این خیابان در نظر گرفته شد اما تغییر و تحولی در این مسیر به وجود نیامد.

داودی تاکید کرد: با توجه به مشکلات ترافیکی در این محور لازم است روند آزادسازی خیابان مشتاق سوم به خصوص حد فاصل بیمارستان چمران و پینارت سرعت یابد.

کد مطلب 1612553

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