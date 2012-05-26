به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران در گناوه اظهار داشت: پیوست‌های فرهنگی پروژه‌های راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی ساخت مسکن در اولویت قرار دارد ضمن اینکه توجه به نام‌های ایرانی و اسلامی در پروژه‌های مسکن از اولویت‌های ماست.

وی از پرداخت پنج‌هزار فقره وام مسکن در قالب ساخت و یا خرید مسکن به خبرنگاران خبر داد و تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است و خبرنگاران می توانند با ارائه معرفی‌نامه از سوی ارشاد از این تسهیلات استفاده کنند.

وی به بیان مبلغ این تسهیلات پرداخت و اضافه کرد: به منظور ساخت واحد مسکونی مبلغ 45 میلیون تومان و 30 میلیون تومان نیز برای خرید مسکن به خبرنگاران پرداخت خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با رد موضوع افزایش کارمزد مسکن از چهار درصد به 12 درصد ادامه داد: کارمزد مسکن در تهران 9 درصد، در مراکز استان‌ها هفت درصد و در شهرهایی که مرکز استان نیستند چهار درصد خواهد بود.

وی در ارتباط با واحدهای مسکن مهر گناوه نیز گفت: با برنامه‌ریزی که صورت گرفته تلاش ما بر این است که در سه ماهه اول سال جاری مسکن مهر 340 واحدی گناوه به اتمام برسد و تحویل مردم شریف و ولایت‌مدار گناوه بدهیم.

نیک‌زاد اضافه کرد: همه پروژه‌های غیر خود مالکین گناوه با تسهیلات 25 میلیون تومانی در حال ساخت است و ما کمک‌های لازم به این پروژه‌ها را خواهیم داشت و امیدواریم به زودی شاهد اتمام این پروژه‌ها باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در سفر یک‌روزه خود به استان بوشهر از بسیاری از پروژه‌های راه و شهرسازی این استان بازدید و پروژه‌های زیادی به بهره‌برداری خواهند رسید.