هدیه ازدواج نخبگان جوان در قم اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آئین که روز شنبه در سالن شهدای جهاد علمی بنیاد نخبگان استان قم برگزار شد، رئیس بنیاد نخبگان قم ضمن تبریک حلول ماه پر خیر و برکت رجب و با اشاره به مناسبت های مهم مذهبی و ملی که در این ماه واقع شده است گفت: طبق آمار از سال 89 هدیه ازدواج به میزان پنج میلیون ریال به نخبگانی که اقدام به ازدواج کرده اند تعلق گرفته است.



وی افزود: در سال 89، 179 نخبه برای دریافت هدیه ازدواج در سایت بنیاد ملی نخبگان ثبت نام کردند که در نهایت 83 نفر تایید شده و هدیه را دریافت کردند.



عضو کارگروه فرهنگی بنیاد ملی نخبگان گفت: در سال 90 نیز 776 نخبه ثبت‌نام کردند که 308 نفر تایید شدند که از این میزان 246 نفر مربوط به تهران و 63 نفر مربوط به شهرهای دیگر کشور بوده است.



اخوان ادامه داد: 6 نفر از نخبگان استان قم سال گذشته شرایط دریافت هدیه ازدواج را کسب نمودند که با تشکیل پرونده و درخواست هدیه ازدواج آنان از بنیاد ملی نخبگان به مبلغ 30 میلیون ریال جذب و در آئین هدیه ازدواج نخبگان جوان استان قم تقدیم خواهد شد.



وی در جمع نخبگان جوان با اشاره به برنامه های بنیاد ملی نخبگان گفت: آیین نامه جذب نخبگان در دستگاه‌های دولتی و شرکت های دانش بنیان در سال جاری تصویت و ابلاغ شده است.



اخوان افزود: بنیاد نخبگان استان قم در برنامه های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در خصوص اعزام نخبگان به عمره مفرده، اردوی زیارتی قم و نیز پاسخ به شبهات دینی حضور فعال خواهد داشت.



سپس مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم در مورد ازدواج موفق نکاتی بیان کرد.



بعد از سخنان وی، نخبگان جوان به صورت تریبون آزاد معیارهای خود در مورد انتخاب همسر را بیان کردند، که مهترین معیارها را، توکل به خدا، ساده زیستی، تقوا، صداقت، ایمان،گذشت، سازگاری، و رفع مشکلات با تفاهم بیان شد.



در پایان هدیه ازدواج نخبگان جوان همزمان با برش نمادین کیک ازدواج مزدوجین توسط رئیس و معاون بنیاد نخبگان استان قم تقدیم شد.

