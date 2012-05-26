تمرین شاداب تیم ملی فوتبال با حضور تمامی بازیکنان

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز که از ساعت 11 به وقت محلی آغاز شد، شامل؛ تنیس فوتبال، نرمش و گرم کردن اولیه و مرور برنامه‌های تاکتیکی "کارلوس کی‌روش" سرمربی تیم ملی کشورمان بود و در خاتمه نیز تمرین ضربات ایستگاهی از پشت محوطه جریمه انجام شد.

براساس اعلام مدیر رسانه‌ای تیم ملی وضعیت بازیکنان حاضر در اردوی این تیم خوب است و آسیب دیدگی جدی وجود ندارد.

این آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی دوستانه با آلبانی بود. این دیدار ساعت 19 روز یکشنبه به وقت محلی در ورزشگاه اصلی بشیکتاش در استانبول برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای دیدار با ازبکستان و قطر در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا آماده می‌کند که 14 و 23 خردادماه سال جاری در تاشکند و تهران برگزار خواهد شد.