9 هزار تن گندم در دامغان برداشت می شود

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برداشت 9 هزا تن گندم در این شهرستان اظهار داشت: کار برداشت گندم کشاورزان دامغانی امسال نسبت به سال زراعی قبل با 15 روز تاخیر صورت می گیرد و از اواخر خرداد برداشت آغاز می شود.

وی با اشار به برداشت 6 تا 7 تن گندم از هر هکتار، خاطرنشان کرد: کار برداشت گندم کشاورزان دامغانی با 21 دستگاه کمباین بومی و غیر بومی انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان یادآور شد: وضعیت مزارع کشت گندم در سطح شهرستان دامغان خوب است و هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

علیان نژاد افزود: امسال بر اثر بارش باران که همراه با تگرگ بود به 15 درصد از سطح مزارع کشاورزی گندم در این شهرستان خسارت از نوع لکه و نقطه ای وارد شد.

وی بیان داشت: امسال با پیش بینی های صورت گرفته از هر هکتار 6 تا 7 تن گندم از سطح مزارع کشاورزی شهرستان دامغان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت: دولت امسال خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را 395 تومان تعیین کرد و امیدواریم به موقع پول آنان را پرداخت کند.