ارسال 27 مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی ابن شهر آشوب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر شنبه در جلسه کنگره ابن شهر آشوب ساروی اظهار داشت: علامه ابن شهر آشوب ساروی تنها متعلق به شهر ساری و یا استان و کشور نیست بلکه تعلق به جهان اسلام و تشیع دارد که این شخصیت نام او در تاریخ ایران به ثبت رسیده است.

وی گفت: تاکنون حدود ۳۷ مقاله به دبیر خانه رسیده که همچنان ارسال مقاله ادامه دارد.



آیت الله طبرسی، نماینده مقام معظم رهبری در مازندران با اشاره به شخصیت عالم بزرگوار علامه ابن شهر آشوب ساروی گفت: اولین جلسه کنگره ی ابن شهر آشوب ساروی در سال جدید امروز مصادف شد با روز رسول الله (ص)در ماه مبارک رجب که این خود بک ارزش است.



وی بیان داشت: بزرگداشت عالم بزرگوار ابن شهر آشوب ساروی کسی است که بیش از ۱۰۰ سال در سفره اهل بیت (ع) نشسته است.

طبرسی گفت: ابن شهر آشوب یک شخصیت نادر بود که یکی از امتیازات وی حافظ قرآن مجید بوده و تمام دوران برای اهل بیت(ع) قلم می زد و در زمانی می زیست که در آن زمان نشر مکتب تشیع کار آسانی نبود که ایشان انجام دادند.

طبرسی گفت: شرایط اجتماعی و سیاسی و اوضاع دینی علمای زمان ابن شهر آشوب ساروی مثل اکنون نبود که آزاد باشد آن دوران یک شرایط سخت و سنگینی بود که اگر اندک طرفداری ابن شهر آشوب از شیعه می کرد او را از بین می بردند. ایشان با آن وضعیت توانست شیعه را اشاعه دهد.



نماینده مقام معظم رهبری در مازندران گفت: بنده پیشنهاد می کنم بخاطر ارج نهادن به این شخصیت علمی و دینی موسسه ای به نام ابن شهر آشوب ساروی تأسیس شود تا برای کنگره شخصیت های علمی و مذهبی و دینی که در طول سال و سالهای آینده برگزار می شود، به نام این مؤسسه باشد.