به گزارش خبرنگار مهر، این سالن شامل محل شلیک سلاح‌های جنگی سبک، 10متر بادی و اهداف ثابت است که در زمینی به مساحت 340 متر مربع بر اساس استانداردهای روز دنیا ویژه نیروهای نظامی راه اندازی شد که در بخش شبیه ساز قابلیت تیراندازی با سلاح های سبک و نیمه سنگین به صورت رایانه ای و فضا سازی منطقه جنگی وجود دارد.

فرمانده تیپ 71 پیاده سپاه روح الله استان مرکزی در این مراسم ورزش را برای اقشار مختلف جامعه به خصوص نیروهای نظامی و بسیجیان لازم و ضروری عنوان کرد و افزود: ورزش در دین مبین اسلام مورد تاکید بوده است.

سردار محسن کریمی افزود: ورزش از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی از قشرهای مختلف مردم، جوانان و بسیجیان است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این مراسم ورزش را از نیازهای اساسی جامعه عنوان کرد و افزود: گسترش امکانات و تجهیزات ورزشی از اولویت های رسیدن به سلامتی و روحیه بانشاط است و همه دستگاه‌ها باید در تامین امکانات ورزشی این اداره را حمایت کنند.

سعید ملکی افزود: سپاه و بسیج با حمایت خود از ورزش و رشته‌های مختلف ورزشی موجبات رشد و توسعه ورزش در استان را فراهم کرده و همچنین نقش موثری در تحولات ورزشی در این استان ایفا کرده است.

وی از آمادگی این اداره کل برای تعامل با نیروهای نظامی و انتظامی در جهت رشد و اعتلای ورزش همگانی ، حرفه‌ای و قهرمانی در استان خبر داد و افزود: حضور بسیجیان و پاسداران در میدان‌های ورزشی موجب پررنگ شدن روحیه جوانمردی در ورزش شده است.