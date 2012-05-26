  1. استانها
نوروزی در گفتگو با مهر:

شهرک صنعتی علی آباد کتول فعال شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: منتخب مردم علی آبادکتول در مجلس، فعال شدن شهرک صنعتی شهرستان را از مهمترین اولویتها برشمرد.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام هم و غم نمایندگان استان و مسئولان بر این است که شهرک صنعتی منطقه فعال شود و امیدواریم به این نتیجه برسیم.

وی اظهار داشت: یکی از دغدغه های که تمامی نمایندگان استان دارند، حل مشکلات اقتصادی است و انشاء الله باید کمک کنیم به این هدف برسیم.

وی عنوان کرد: بحث بعدی که از دغدغه های ماست، بر اساس استقلال بحث کشاورزی بوده، زیرا گلستان نیز قطب کشاورزی به شمار می آید.

نوروزی بیان داشت: امیدواریم بتوانیم در حوزه قانونگذاری و نظارت از مقوله کاشت، داشت و برداشت و نهایتا تولید و کشاورزی حمایت کنیم.

منتخب مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: جامعه زحمتکش کشاورزان با مشکلاتی مواجه بوده و امیدواریم گامی را در این حوزه برداریم.

گلستان سالانه بیش از 70 نوع محصول کشاوررزی تولید می کند.

