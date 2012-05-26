نهاده آب چالش برانگیزترین مشکل فراروی توسعه کشاورزی فیروزکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه که در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد، افزود: در فیروزکوه از نظر بارشهای جوی و وجود آبهای سطحی، مشکل خاصی وجود ندارد اما مسئله اصلی، چگونگی مدیریت این آبها در راستای دستیابی به اهداف توسعه بخش است.

وی ادامه داد: اجرای طرحهای آبخیزداری، تغذیه مصنوعی، آبخوان داری، گابیون بندی و . . . از دیگر راهکارهای اساسی است که باید در این راستا اجرایی شوند.

افشار نادری افزود: از 18 حوزه آبخیز شهرستان، فقط در چهار حوزه عملیات اجرایی صورت پذیرفته است و انجام کار در سایر حوزه ها نیازمند عنایت مراجع فرادستی و تخصیص اعتبارات ملی است.

غلبه وجود ساختار خرده مالکی کشاورزی در فیروزکوه

وی تصریح کرد: وجود ساختار خرده مالکی کشاورزی در منطقه فیروزکوه غلبه دارد اما با وجود این شرایط، مجاب کردن افراد به اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار، از نظر ساختاری دشوار و زمانبر است.

افشارنادری اضافه کرد: در این زمینه، اجرای پوشش انهار به طول 50 کیلومتر راهکاری در خور توجه بوده و با انجام این مهم، چالشهای مناطقی نظیر حصار بن، دهین، شهرآباد، نام آور، بادرود و جلیزجند، به حداقل خواهد رسید.

کشاورزی از ظرفیتهای بالقوه منطقه در تحقق شعار تولید ملی است

وی بیان داشت: بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه از ظرفیتهای بالقوه ای برخوردار است که در صورت تبدیل شدن به قوای بالفعل، می تواند نقش چشمگیری در تحقق شعار امسال یعنی "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" داشته باشد.

فرماندار فیروزکوه افزود: بخش کشاورزی از ظرفیتهای بسیار مساعد فیروزکوه برای تحقق شعار توسعه و عدالت است که وجود شرایط اقلیمی مساعد، اراضی خوب و مستعد، منابع آبی بسیار خوب و بارشهای فراوان، زمینه مناسبی را برای تحقق این مهم فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: رسالت اصلی دولت در بخش کشاورزی، حفظ وضعیت موجود و در گام بعدی، شناسایی ظرفیتهای منطقه در راستای رسیدن به چشم انداز و تحقق اهداف منطقه است.

عبور سالانه 400 هزار رأس دام میهمان از فیروزکوه/ زیرساختهای شهرستان پاسخگوی نیازها نیست

فرماندار شهرستان فیروزکوه در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: سالانه 400 هزار رأس دام میهمان از فیروزکوه عبور می کنند و 300 هزار رأس دام بومی نیز در منطقه وجود دارند.

وی اضافه کرد: زیرساختهای شهرستان در زمینه ایل راهها، آبشخورها، پلها و . . . در این زمینه پاسخگوی نیازها نیست و حتی اعتبارات موجود نیز متناسب با نیاز شهرستان نیست.

افشار نادری گفت: تکمیل و بهره برداری سدهای نمرود و درده عاملی برای توسعه کشاورزی منطقه بوده و تحقق 100 درصدی سهمیه اشتغال فیروزکوه در بخش کشاورزی از دستاوردهای شهرستان در سال 90 است.

اهتمام جدی مسئولان برای مقابله با طغیان آفت ملخ در فیروزکوه

فرماندار شهرستان فیروزکوه همچنین خواستار اهتمام جدی مسئولان برای مقابله با طغیان آفت ملخ در منطقه شد.

وی ادامه داد: علیرغم انجام مرتب و منظم سمپاشیها، به دلیل وسعت بالای شهرستان و بروز بارشها که اثرات سمپاشی را کمرنگ کرده، همکاری مردم و مساعدت مسئولان فرادستی مورد نیاز جدی است.

افشارنادری عملیاتی شدن طرح توسعه کشاورزی در منطقه را مورد تأکید قرار داد و افزود: شهرستان فیروزکوه یکی از مناطق پیشرو و پیشگام در این زمینه است که تا کنون 18 هزار هکتار از اراضی مستعد منطقه در این راستا شناسایی شده و به مرور زمان، با فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز، واگذاری آنها به افراد واجد شرایط در دستور کار قرار خواهد گرفت.