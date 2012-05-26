450 روحانی مستقر و هجرت خراسان رضوی "فرهنگ و آداب زیارت" را آموزش می بینند

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتقال مفاهیم ارزشمند مرتبط با زیارت به اقشار مختلف جامعه، زدودن شبهات و خرافات پیرامون موضوع زیارت از اهداف برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ و آداب زیارت برای روحانیان مستقر و هجرت استان است.

وی با اشاره به سرفصل های آموزشی "فرهنگ و آداب زیارت" تصریح کرد: آداب سفر، مفهوم و حقیقت زیارت، فضائل زیارت امام رضا(ع)، شروط قبولی زیارت و بایدها و نبایدهای، و معرفت به جایگاه امام معصوم" امام شناسی" از سرفصل های آموزشی "فرهنگ و آداب زیارت" است.

کارشناس امور مبلیغن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به آموزش کتاب شناسی زیارت، حرم شناسی، احکام سفر و زیارت و بایسته های یک مبلغ و یک مدیر کاروان زیارتی به مبلغان افزود: دوره فشرده زیارت با هدف تعمیق و توسعه فرهنگ زیارت و توانمند سازی مبلغان انجام می شود.