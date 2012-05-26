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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۴۲

بخشی در گفتگو با مهر:

450 روحانی مستقر و هجرت خراسان رضوی "فرهنگ و آداب زیارت" را آموزش می بینند

450 روحانی مستقر و هجرت خراسان رضوی "فرهنگ و آداب زیارت" را آموزش می بینند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مبلغین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از آموزش 450 روحانی مستقر و هجرت این استان در زمینه "فرهنگ و آداب زیارت" خبر داد.

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتقال مفاهیم ارزشمند مرتبط با زیارت به اقشار مختلف جامعه، زدودن شبهات و خرافات پیرامون موضوع زیارت از اهداف برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ و آداب زیارت برای روحانیان مستقر و هجرت استان است.

وی با اشاره به سرفصل های آموزشی "فرهنگ و آداب زیارت" تصریح کرد: آداب سفر، مفهوم و حقیقت زیارت، فضائل زیارت امام رضا(ع)، شروط قبولی زیارت و بایدها و نبایدهای، و معرفت به جایگاه امام معصوم" امام شناسی" از سرفصل های آموزشی "فرهنگ و آداب زیارت" است.

کارشناس امور مبلیغن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به آموزش کتاب شناسی زیارت، حرم شناسی، احکام سفر و زیارت و بایسته های یک مبلغ و یک مدیر کاروان زیارتی به مبلغان افزود: دوره فشرده زیارت با هدف تعمیق و توسعه فرهنگ زیارت و توانمند سازی مبلغان انجام می شود.

کد مطلب 1612620

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