  1. ورزش
۷ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹

برای دیدار باملی‌پوشان فوتبال؛

وزیر ورزش و جوانان راهی ترکیه شد/ مدیران استقلال و پرسپولیس هم رفتند

وزیر ورزش و جوانان راهی ترکیه شد/ مدیران استقلال و پرسپولیس هم رفتند

محمد عباسی به اتفاق هیئت همراه و به منظور بازدید از اردوی تیم ملی فوتبال ایران که در کمپ بشیکتاش بر پا شده بامداد امروز به ترکیه سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، پهلوان نوری رئیس دفتر وزیر ورزش و جوانان با اعلام این مطلب گفت: دکتر عباسی را در این سفر یک روزه سید حمید سجادی معاون ورزش حرفه ایی و قهرمانی، جعفری ملک مدیرکل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان، محمد رویانیان و علی فتح الله زاده مدیران عامل باشگاه های پرسپولیس و استقلال و علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه سپاهان همراهی می کنند.

وی افزود: دکتر عباسی در این سفر یک روزه ضمن حضور در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان که در کمپ تمرینی باشگاه بشیکتاش تشکیل شده با کادر فنی و بازیکنان ملی پوش کشورمان دیدار و گفت و گو خواهد کرد. هم چنین دیدار تدارکاتی امشب ایران و آلبانی را در ترکیه نیز وزیر ورزش و جوانان و هیات همراه از نزدیک تماشا خواهند کرد.
کد مطلب 1612827

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