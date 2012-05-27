وزیر ورزش و جوانان راهی ترکیه شد/ مدیران استقلال و پرسپولیس هم رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، پهلوان نوری رئیس دفتر وزیر ورزش و جوانان با اعلام این مطلب گفت: دکتر عباسی را در این سفر یک روزه سید حمید سجادی معاون ورزش حرفه ایی و قهرمانی، جعفری ملک مدیرکل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان، محمد رویانیان و علی فتح الله زاده مدیران عامل باشگاه های پرسپولیس و استقلال و علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه سپاهان همراهی می کنند.

وی افزود: دکتر عباسی در این سفر یک روزه ضمن حضور در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان که در کمپ تمرینی باشگاه بشیکتاش تشکیل شده با کادر فنی و بازیکنان ملی پوش کشورمان دیدار و گفت و گو خواهد کرد. هم چنین دیدار تدارکاتی امشب ایران و آلبانی را در ترکیه نیز وزیر ورزش و جوانان و هیات همراه از نزدیک تماشا خواهند کرد.