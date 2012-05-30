عطاءالله صدر در گفت وگو با مهر در خصوص جایگاه بنادر ایران در عرصه های بین المللی، اظهار داشت: از دیدگاه سازمان بین المللی دریانوردی ایران به عنوان کشوری فعال در امور دریانوردی شناخته می شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: ممیزی داوطلبانه و اختیاری سازمان بنادر توسط ممیزان سازمان جهانی دریانوردی آیمو در آبان ماه سال گذشته انجام شد تا آمادگی ایران برای ممیزی اجباری در سال 2015 میلادی افزایش پیدا کند.

وی گفت: سال گذشته تمامی بنادر ایران و دستگاه​های مرتبط با حمل و نقل دریایی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ایران توانست رتبه ششم را کسب کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: درحال حاضر در این سازمان حدود 170کشور عضو هستند و ایران جزو ده کشور اول عضو این سازمان است که اسناد فنی و مدارک مختلف مربوط به قوانین و کنوانسیون ها را به شورای آیمو و دیگر بخشهای این سازمان تخصصی ارائه می​کند، به طوری که سال گذشته رتبه ششم را دریافت کرد.

وی با اشاره به نفوذ برخی کشورها در تعیین رتبه ایران، بیان کرد: باوجود اعمال نفوذهای سیاسی ابرقدرت​ها، سطح همکاری​های ما با این سازمان تخصصی بین المللی بسیار خوب است و مقامات ارشد آیمو از روند فعالیت​های ایران در امور دریانوردی حمایت می​کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در این ممیزی که دومین ممیزی داوطلبانه​ای آیمو به شمار می​رود، تلاش کردیم نواقص موجود در ممیزی اول را برطرف کنیم.