توسعه موزون، پايدار و همه جانبه ضرورت كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر ولايتي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بروجن با طرح اين سوال كه دولت آينده چه دولتي بايد باشد تا بتواند با مشكلات داخلي و مسايل خارجي جمهوري اسلامي ايران، تعامل درست و مواجه مناسبي داشته باشد و مردم را به آينده اميدوارتر كند، گفت: توسعه موزون و پايدار و همه جانبه، ضرورت اساسي كشور است.

وي افزود: اگر در توليد ثروت موفق باشيم، ولي عدالت اجتماعي را ناديده بگيريم، موفق نخواهيم بود.

مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل، پايداري توسعه را يكي از اهداف چشم انداز برنامه 20 ساله خواند و افزود: تكميل طرح هاي نيمه تمام در راستاي پايداري توسعه همه جانبه است كه دولت بايد با تخصيص بودجه در اين راستا اقدام نمايد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به توسعه كمي آموزش گفت: افزايش 15 برابري دانشجويان نسبت به قبل از انقلاب، حكايت از كميتي مطلوب دارد كه با معيارهاي جهاني مطابق مي باشد البته در بخش كيفي بيشتر بايد تلاش كنيم.

دكتر ولايتي در بخشي از سخنان خود به شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اشاره كرد و گفت: اعضاي كميته منتخب شورا از دوستان قديم بنده مي باشند. آقايان ناطق نوري، عسگر اولادي و باهنر از دوستان قديمي من هستند و اعلام استقلال بنده براساس سقف زماني بود كه گذاشته بودم.