سرهنگ حجت الله واعظی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی افراد تصور می کنند در صورتی که به سربازی نروند پس از گذشت زمان و بالا رفتن سن در شمول معافیتها قرار می گیرند و می توانند کارت معافیت دریافت کنند در صورتی که این موضوع واقعیت ندارد و افرادی که دچار غیبت شوند با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

وی ادامه داد: مشمولان غایب نمی توانند از معافیتها استفاده کنند. ضمن اینکه حق استخدام در هیچ ارگانی را نخواهند داشت. مسئولان مرتبط در نهادهای دولتی در صورت بکارگیری مشمولان غایب به ازای هر نفر به کسر نصف حقوق به مدت یکسال تا 6 ماه محکوم و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم می شوند.

به گفته معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی، بکارگیری مشمولان غایب توسط کارگاه ها، تعمیرگاه ها، شرکتها، مراکز آموزشی خصوصی و آزاد و بنگاه مغازه‌ها ممنوع است. بر این اساس نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت معدن و تجارت موظف یه شناسایی این افراد هستند.

به گفته وی، چنانچه مشمولان غایب در مشاغل آزاد بکارگیری شوند متخلفان بار اول به پرداخت هزینه یک سرباز و بار دوم به پرداخت هزینه سه سرباز محکوم می شوند.

واعظی نژاد افزود: مشمولان غایب براساس قانون جدید سربازی از دیافت هرگونه وام، کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانکها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی محرومند.

وی در مورد نگرانی برخی افراد دارای معافیت پزشکی برای بازگشت به سربازی در طرح جدید تعویض کارتهای معافیت گفت: افرادی که به علت برخی مشکلات جسمی کارت معافیت پزشکی را قانونی دریافت کرده اند در صورت عمل و رفع بیماری مانند ضعف چشم که با عمل لیزیک رفع می شود دیگر مشمول نمی شوند. اما افرادی که دارای کارت معافیت غیر قانونی هستند با آنها برخورد می شود.